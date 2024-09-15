«Монца» — «Интер». Индзаги не теряет хватку

15 сентября в матче 4-го тура Серии А «Монца» на стадионе «Ю-Пауэр» будет принимать «Интер», не знающий поражений. Начало встречи – в 21:45 мск. Быть может у бело-красных получится совершить сенсацию или всё очевидно?

Коэффициенты букмекеров на матч «Монца» — «Интер» 15 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «змей» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.42. Шансы бело-красных оценили в 7.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Серии А «Монца» — «Интер» (15.09.2024)

«Интер» под руководством Симоне Индзаги уверенно начал путь к очередному скудетто. Правда первую встречу нового сезона «змеи» завершили вничью с «Дженоа» (2:2). Автором дубля стал Маркус Тюрам.

Миланцы прибавили и в последних двух матчах победили «Лечче» (2:0) и разгромили «Аталанту» (4:0). Во встрече с бергамасками Тюрам оформил ещё один дубль. Таким образом, французский нападающий превращается в настоящего лидера в «Интере». А ведь в прошлом сезоне это место принадлежало Лаутаро Мартинесу. Напомним, аргентинец стал лучшим бомбардиром.

Известный итальянский тренер Фабио Капелло недавно сказал, что «Интер» намного впереди всех. И тут он прав. Конечно, ожидаем хотя бы в этом сезоне борьбы за скудетто, сохранения интриги, но «змеи» вряд ли сбавят обороты.

У «Монцы» дела плохи. Пока бело-красные не почувствовали вкуса побед. Они дважды сыграли вничью – с «Эмполи» (0:0) и «Фиорентиной» (2:2), а уступили «Дженоа» (0:1). К слову «брианцоли» могли побеждать «лилий». Они пропустили обидный гол на 90+6-й минуте. Совсем немного не дотерпели.

Симоне Индзаги должен подумать о ротации состава, потому что его команде предстоит матч в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что Лаутаро Мартинес получит отдых. Марко Арнаутович и Мехди Тареми будут в числе тех, кто должен получить шанс сыграть с первых минут.

Будет разумно поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) за 2.15. Последние две очные встречи «змеи» выигрывали 5:1 и 2:0. Конечно, в этот раз града голов ждать не следует. Всё-таки в голове Индзаги будет держать предстоящую игру с «Манчестер Сити». Но успех будет уверенным.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.15.