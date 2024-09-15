Экспресс с коэффициентом 6.37: Лукаку и Хвича отпразднуют победу, Кузяев не проиграет

Выходные для футбольных болельщиков получаются насыщенными. В воскресенье нас ожидает не меньше событий, чем вчера. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.37.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина»

Судя по результатам, бергамаски зря расстались с Алексеем Миранчуком. Текущий сезон для них пока проходит очень тяжело. «Аталанта» выиграла матч 1-го тура у «Лечче» (4:0), но в последних двух встречах уступила – «Торино» (1:2) и «Интеру» (0:4). У «богини» была очень большая трансферная кампания. Быть может, некоторые футболисты пока просто не могут войти в режим.

В прошлом сезоне «Фиорентина» дважды обыгрывала «Аталанту» с одинаковым счётом 3:2. Но в Кубке Италии уступила бергамаскам (1:0, 1:4). В этом сезоне «лилии» пока идут без поражений, но ведь и без побед. Все три встречи в Серии А завершились вничью – с «Пармой» (1:1), «Венецией» (0:0) и «Монцей» (2:2). Причём уровень соперников был невысок.

В этой встрече мы предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.75. В трёх из четырёх последних очных матчей забивалось ровно по пять голов. Думается, тенденция должна продолжиться. Пусть скромнее, но как минимум три гола мы должны увидеть.

Прогноз на матч «Тулуза» — «Гавр»

Для «Гавра» в минувшем сезоне Лиги 1 было важно просто сохранить прописку. С большим трудом и натяжкой, но он справился с задачей. Теперь команда попытается превратиться в крепкого середняка. Во встрече 1-го тура тёмно-синие проиграли «ПСЖ» (1:4), но затем одержали две победы – над «Сент-Этьеном» (2:0) и «Осером» (3:1). Далер Кузяев постепенно потерял место в основе и остаётся без результативных действий.

«Тулуза» слабо провела первые три матча чемпионата Франции. Сначала дважды сыграла вничью – с «Нантом» (0:0) и «Ниццей» (1:1), а в последней встрече уступила «Марселю» (1:3). Поэтому больше верится в команду Кузяева. К тому же последние две очные встречи оставались за «Гавром» — 2:1 и 1:0. Поставим, что гости не проиграют, за 2.00.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи»

Под руководством Антонио Конте «партенопейцы» стартовали с разгромного поражения от «Вероны» (0:3). Уже в следующей встрече они реабилитировались, обыграв «Болонью» (3:0). Хвича Кварацхелия стал виновником успеха. Он забил гол и сделал результативную передачу. Чудом «Наполи» спасся в последней игре с «Пармой». Ведя в счёте, 1:0 соперник получил удаление.

Неаполитанцы этим воспользовались и в добавленное время забили два мяча, вырвав победу. Один из голов записал на свой счёт Лукаку. «Кальяри» придётся несладко. «Островитяне» стартовали в новом сезоне с двух ничьих – с «Ромой» (0:0) и «Комо» (1:1). Последнюю встречу они проиграли – «Лечче» (0:1).

Есть смысл сделать ставку на победу «Наполи» за 1.82. В четырёх из шести последних очных встреч «партенопейцы» обыгрывали «Кальяри». За счёт Лукаку у них прибавилось уверенности и мощи в нападении.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Аталанта» — «Фиорентина» за 1.75.

Ставка 2: «Гавр» не проиграет «Тулузе» за 2.00.

Ставка 3: победа «Наполи» над «Кальяри» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.00 Х 1.82 = 6.37.