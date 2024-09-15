«Северсталь» — «Металлург». Пора признать — у Разина проблемы!

Четыре поражения в пяти матчах — это не игра чемпиона.

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» будет принимать «Металлург» на арене «Ледовый дворец». Начало встречи – в 19:00 мск. Когда действующий обладатель Кубка Гагарина собирается возвращаться к победам?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» 16 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.60. Шансы магнитогорцев оценили в 2.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.45. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» (16.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Андрея Козырева для любой команды КХЛ, независимо от статуса, являются грозным соперником. Часто «Северстали» не хватает стабильности. Она может как обыграть заведомого фаворита, так и уступить аутсайдеру. Но это легко лечится. Главный тренер должен разобраться в причинах.

«Рыси» проиграли московскому «Динамо» (1:3) и «Сибири» (2:5), а победили «Торпедо» (3:0), «Куньлунь» (4:2) и в последней встрече обыграли ЦСКА (4:2). Результат игры с армейцами стал для многих неожиданностью. Красно-синие прилично начали регулярку и показывали результативный хоккей. Но череповчане оказались лучше в третьем периоде, забросив две важные шайбы.

Победной стала шайба Кирилла Пилипенко, которому отдал передачу в падении 19-летний Михаил Ильин. Выглядело это эффектно. У Андрея Козырева много таких молодых и талантливых хоккеистов в составе. Они способны добывать победы не только за счёт мастерства, но и благодаря смелым решениям.

«Металлургу», видимо, не хватает как раз этого. Правильно сказал голкипер «Ак Барса» после победы над «лисами» (2:0). Амир Мифтахов заявил, что чемпионами магнитогорцы были в прошлом сезоне. Действительно, в этом регулярном чемпионате уже совсем другая игра.

Подопечные Андрея Разина проиграли четыре из пяти матчей этого сезона. Они уступили «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3) и казанцам (0:2). Единственную победу «Металлург» одержал над СКА (5:4 ОТ). Тренер постоянно оправдывается и говорит, что команда недорабатывает в мелочах. А изменений не видно.

На этот раз он вновь отметил, что могли забить гол. Может быть, Андрей Разин забыл, что между «могли бы» и «сделали» огромная пропасть. Будем надеяться, что «лисы» придут в чувство и обретут веру в себя. А также улучшат реализацию. Большинство игр всё-таки получались малорезультативными. Порадовала только перестрелка с петербуржцами.

Взаимоотношения между «Металлургом» и «Северсталью» непростые. Результаты очных матчей складываются не в пользу магнитогорцев. Они выиграли только три из восьми последних встреч. В семи череповчане забивали минимум три гола. Прогнозируем индивидуальный тотал «рысей» больше 2.5 шайбы за 1.85. Если даже «Магнитку» прорвёт, то команда Андрея Разина отмалчиваться не станет.

Ставка: индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 шайбы за 1.85.