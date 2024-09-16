Экспресс с коэффициентом 3.41: болельщикам «Магнитки» пора бить тревогу

«Металлургу» нужно учиться у «Торпедо» работать над проблемами.

Выходные были насыщенными, а в понедельник у болельщиков разгрузочный день. Но есть пара матчей в КХЛ, на которые стоит обратить внимание. Специально для вас наш экспресс с коэффициентом 3.41.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Андрея Козырева для любой команды КХЛ, независимо от статуса, являются грозным соперником. «Рыси» проиграли московскому «Динамо» (1:3) и «Сибири» (2:5), а победили «Торпедо» (3:0), «Куньлунь» (4:2) и в последней встрече — ЦСКА (4:2).

Подопечные Андрея Разина проиграли четыре из пяти матчей этого сезона. Они уступили «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3) и казанцам (0:2). Единственную победу «Металлург» одержал над СКА (5:4 ОТ).

Взаимоотношения между «Магниткой» и «Северсталью» непростые. Результаты очных матчей складываются не в пользу магнитогорцев. Они выиграли только три из восьми последних встреч. Поэтому мы предлагаем вам ставку на победу «рысей» с учётом ОТ и буллитов за 1.95. Разин продолжит проигрывать.

Прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо»

Сочинцы каким-то чудом победили «Спартак» (2:1 Б) в первом матче сезона. Они могли выигрывать в основное время, но пропустили за 24 секунды до окончания третьего периода. Пока этот случай успеха «леопардов» единичный. Следующие две встречи они уступили – «Витязю» (4:5) и «Трактору» (1:4).

«Торпедо» — один из самых неудобных соперников для любого клуба КХЛ. Но пока нижегородцам не хватает стабильности. Они проиграли «Северстали» (0:3), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Спартаку» (2:4), а победили «Автомобилист» (3:1) и ЦСКА (4:3 ОТ).

Южане в последнее время являются неудобным соперником для нижегородцев. Они одержали три победы над автозаводцами в четырёх встречах. Поэтому не должно быть недооценки со стороны гостей. Мы бы рекомендовали ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: итоговая победа «Северстали» над «Металлургом» за 1.95.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в игре «Сочи» — «Торпедо» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.75 = 3.41.