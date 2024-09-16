ЦСКА – «Динамо». Виталий Абрамов и Никита Гусев поддержат тенденцию

Все пять матчей армейцев и три последние встречи бело-голубых в этом сезоне были результативными.

17 сентября болельщиков хоккея в регулярном чемпионате КХЛ ожидает московское дерби. ЦСКА будет играть с «Динамо» на «ЦСКА-Арене». Начало встречи – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» 17 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.15. Шансы бело-голубых оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» (17.09.2024)

Регулярный чемпионат КХЛ начинался для ЦСКА с поражения в дерби от «Спартака» (2:4). Напомним, летом команду возглавил Илья Воробьёв. Главный тренер стал менять армейцев, делая их игру более открытой и результативной. Проиграв первый официальный матч, он пообещал, что дальше команда будет играть ещё агрессивнее.

И поводов сомневаться в словах настоящего профессионала своего дела не было. В следующих двух встречах красно-синие выдали шикарные результаты. ЦСКА разгромил «Адмирал» (6:2) и крупно обыграл «Сибирь» (8:2). Пока на этом положительные моменты закончились.

Последние два матча армейцы проиграли. Сначала они уступили «Торпедо» (3:4 ОТ). Причём красно-синие вели со счётом 3:1, но за 10 минут до конца основного времени пропустили две шайбы. Речь Игоря Ларионова в перерыве оказалась более мотивационной, чем у Ильи Воробьёва.

И, наконец, ЦСКА проиграл «Северстали» (2:4). Вновь армейцы отдали третий период, пропустив две шайбы. Нужно сказать, что череповчане и нижегородцы добыли победы на характере. Почему это становится проблемой для обновлённых красно-синих? Пытаясь построить атакующую команду, не стоит забывать о защите.

У «Динамо» ситуация похожая. Оно тоже проиграло три из пяти матчей в новом сезоне. Бело-голубые потерпели поражения от «Куньлуня» (1:3), «Лады» (3:6) и «Спартака» (2:4). Обыграли подопечные Алексея Кудашова «Северсталь» (3:1) и в последней встрече — минское «Динамо» (6:3).

Основной костяк в межсезонье удалось сохранить. Гусев, Уил и Пакетт в прошлом сезоне были одной из самых результативных троек в КХЛ. Но Кудашов проводит эксперименты, постоянно пересобирает звенья, меняет местами хоккеистов и привносит новизну. Выглядит очень интересно. Никита набрал пока только четыре очка по системе «гол+пас».

Однако возглавляют гонку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты отнюдь не «Динамо», а ЦСКА. Абрамов, Соркин и Полтапов являются лидерами. На счету 26-летнего Виталия уже 11 очков. У Максима и Прохора — по девять.

Почти наверняка нас ожидает результативное московское дерби. Все пять матчей армейцев в этом сезоне заканчивались минимум шестью голами, три последние встречи бело-голубых были такими же. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.85. Такой хоккей нам нравится!

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.