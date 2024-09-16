«Реал» — «Штутгарт». Мбаппе стартует в Лиге чемпионов с победы

Дождались! На этой неделе стартует новый сезон Лиги чемпионов. Да ещё и в обновлённом формате. 17 сентября среди прочих за ценные очки в таблицу общего этапа будут бороться испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Штутгарт» 17 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Победа «Штутгарта» представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70 — это лишь 10% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий (6.50).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Испании получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятным является счёт 2:0 в пользу хозяев, но не исключают и 3:0, 4:0 или 2:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Штутгарт» (17.09.2024)

Мадридский «Реал» разгоняется. Общекомандная форма повышается. Звёздные футболисты, например Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, всё лучше чувствуют друг друга на поле. И результаты это подтверждают. После невыразительной ничьей с «Лас-Пальмасом» (1:1) на выезде столичный клуб добыл две победы с одинаковым счётом 2:0 — над «Бетисом» и «Сосьедадом».

Надо сразу сказать, что соперники очень непростые. В прошлом сезоне Ла Лиги оба заслуженно вошли в топ-7. Причём успех в матче с «Реалом Сосьедад», который прошёл в гостях, по словам главного тренера и футболистов, дался с трудом. Это может означать, что вдали от дома «сливочные» чувствуют себя менее уверенно.

Тем лучше, что в Лиге чемпионов предстоит стартовать с домашней игры. «Штутгарт» сейчас вполне можно сравнить с «Сосьедадом». В прошлом сезоне немецкий клуб занял второе место в чемпионате Германии, опередив мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне старается держать планку. Хотя после некоторых изменений в составе делать это непросто.

Новый розыгрыш Бундеслиги «швабы» начали с поражения от «Фрайбурга» (1:3). Дальше были крупная победа в Кубке Германии и сверхрезультативная ничья с «Майнцем» (3:3) в Бундеслиге. Закрепить форму на прошедших выходных получилось благодаря победе над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1). То есть международную паузу использовали с умом.

Показательно здесь то, что в каждом матче футболисты «Штутгарта» непременно забивали. Но где «Майнц», а где — «Реал»? Согласен! Однако мадридцы пока далеки от идеальной версии себя. Для них прошлый сезон был очень долгим, а потому игроки только набирают обороты. Так что у гостей на «Сантьяго Бернабеу» будут шансы отличиться.

И всё же в качестве ставки можно рассмотреть победу «Реала» с форой (-1.5). Дело в том, что на своём поле мадридский клуб хорош в любое время и почти в любом состоянии. Такой вариант заходил в множестве домашних игр прошлого сезона с разного уровня оппонентами. Сейчас команда разгоняется, а «Штутгарт» при всех своих достижениях в атаке слишком много пропускает.

Ещё один интересный вариант — это гол Килиана Мбаппе. В последних играх нападающий забивает регулярно, а на Лигу чемпионов настроится по-особому. В «ПСЖ» у него получалось много забивать в еврокубках, даже когда парижский клуб проводил не так много встреч. Состояние и настроение у француза должны быть хорошими.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.80.