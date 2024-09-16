«Ювентус» — ПСВ. Тьяго Мотта усмирит Люка де Йонга и Гуса Тиля

Успели разобраться с новым форматом Лиги чемпионов? 17 сентября стартует 1-й тур общего этапа турнира. В одном из матчей «Ювентус» будет принимать ПСВ на стадионе «Альянц». Начало встречи – в 19:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ 17 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами туринцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.78. Шансы «крестьян» оценили в 4.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ (17.09.2024)

Уже 17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. 36 командам предстоит провести по восемь матчей. Четыре на домашнем стадионе и, соответственно, столько же — на выезде. Волей жеребьёвки «Ювентусу» выпали не самые лучшие соперники. Даже встреча с ПСВ не кажется простым испытанием.

В прошлом сезоне «бьянконери» заняли третье место в чемпионате Италии и выиграли Кубок страны. Несмотря на это, Массимилиано Аллегри был уволен по дисциплинарным причинам. Он неподобающе повёл себя в финале Кубка Италии, вступив в конфликт с судьёй, а затем и с редактором одного из популярных изданий. В том числе на поле тренер срывал с себя одежду.

На его место пришёл талантливый Тьяго Мотта, которому удалось слепить из «Болоньи» в минувшем сезоне участника Лиги чемпионов. Без звёзд в составе и больших денежных вливаний он сделал невероятное. Тем самым заслужил приглашение в одну из сильнейших команд Серии А.

Благодаря свежему составу, интересным новобранцам и стараниям Мотты «Ювентус» стартовал в Серии А с двух побед. Сначала он разгромил «Комо», а затем «Верону» — с одинаковым счётом 3:0. Однако после такого лёгкого старта последовали две нулевые ничьи – с «Ромой» и «Эмполи». Но дело даже не в этом, а в том, что «бьянконери» не пропустили ни одного гола.

ПСВ – действующий чемпион Нидерландов. Очень результативный сезон провела команда из Эйндховена, забив 111 мячей в 34 встречах. Люк де Йонг положил 29 голов и сделал 15 результативных передач. 21-летний Жоан Бакайоко стал автором 12 мячей, Гус Тиль – 10. К счастью, их удалось сохранить в межсезонье.

Подопечные Петера Боша вообще не сбавили. В этом сезоне они выиграли все пять встреч первенства. Победили «Валвейк» (5:1), «Хераклес» (3:1), «Алмере Сити» (7:1), «Гоу Эхед Иглс» (3:0) и «НЕК Неймеген» (2:0). Классно стартовал Ирвинг Лосано, но получил небольшую травму. Остальные лидеры в форме.

ПСВ – это микс из перспективных и опытных игроков. Забивают и те, и другие. В этом вся сложность для «Ювентуса». Спасти туринцев от неудачи может разве что их надёжная оборона. Именно за счёт этого Тьяго Мотта и привёл «Болонью» к успеху. Поэтому ближе к истине находится ставка на то, что «Ювентус» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.78. Вполне возможен счёт 1:1.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.