«Милан» — «Ливерпуль». Без Клоппа в Лиге чемпионов делать нечего

Дождались! На этой неделе стартует новый сезон Лиги чемпионов. Да ещё и в обновлённом формате. 17 сентября среди прочих за ценные очки в таблицу общего этапа будут бороться итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.95, что можно представить как 51% вероятности. Вероятность победы «Милана» соразмерна с вероятностью ничейного исхода и представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — около 24% вероятности.

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. А наиболее вероятным, несмотря на преимущество ливерпульцев, является счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» (17.09.2024)

«Ливерпуль» можно было бы назвать фаворитом предстоящего матча, если бы не одно «но». Английский клуб действительно здорово начал сезон под руководством нового тренера. Добыл три победы в первых трёх турах чемпионата Англии, все — всухую. Особняком, конечно, стоит выездной разгром «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (3:0).

Однако в последнем матче с «Ноттингемом» Арне Слот не угадал с составом и, видимо, слишком понадеялся на владение мячом, а потому схлопотал на домашнем «Энфилде» поражение со счётом 0:1. Вполне вероятно, этой игрой тренерский штаб пожертвовал ради подготовки к Лиге чемпионов. Вот только уверенность потеряна.

«Милан» же будет играть на своём поле, на «Сан-Сиро». То есть поддержка трибун вместе с давлением на соперника будут обеспечены. В целом результаты у клуба на старте сезона не лучшие, это стоит признать. Но международная сентябрьская пауза пошла на пользу. На прошлых выходных миланцы разобрались с «Венецией» (4:0) в чемпионате Италии.

Хотя гораздо любопытнее, что все четыре мяча получилось забить до 30-й минуты первого тайма. То есть «россонери» сделали результат до перерыва, а потом спокойно доиграли встречу. Это позволило главному тренеру Паулу Фонсеке заменить своих лидеров пораньше и дать им отдохнуть, а также предоставить игровое время Альваро Морате и другим.

Такие небольшие преимущества, разумеется, играют в пользу принимающей стороны. «Ливерпуль» непременно перестроится на первую игру в общем этапе Лиги чемпионов. Однако для футболистов, которым ещё нужно добраться из Англии, эта встреча станет второй за 80 часов. А поэтому говорить с уверенностью об их победе всё же не стоит.

Можно даже рискнуть и проверить ставку 1Х, коэффициент дают нормальный. Дело ведь ещё в том, что «Милан» избежал поражений в четырёх предыдущих матчах с английскими клубами в Лиге чемпионов. Да, против «Ливерпуля» Юргена Клоппа у итальянского клуба не получалось играть хорошо. Но ведь теперь рулит не немец.

Ставка: «Милан» не проиграет за 1.92.