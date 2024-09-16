«Зенит» — «Рубин». У Семака дела явно лучше, чем у Рахимова

Только на выходных завершился 8-й тур РПЛ, а 17 сентября командам уже предстоит провести матчи 4-го тура группового этапа Кубка России. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» будет принимать «Рубин». Начало встречи – в 20:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Рубин» 17 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.20. Шансы казанцев оценили в 14.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Зенит» — «Рубин» (17.09.2024)

Не только у команд, участвующих в Лиге чемпионов, плотный график. Но и у российских клубов. На выходных они провели очередной тур в РПЛ, а 17 сентября вернутся к выступлениям в Кубке России.

«Зенит» должен подходить к игре с «Рубином» в приподнятом настроении. Петербуржцы провели сложный матч с ЦСКА, в котором одержали победу со счётом 1:0. 22-летний новичок Лусиано Гонду стал автором единственного мяча. Аргентинец вполне может превратиться в одного из лидеров сине-бело-голубых. Вновь трансферная компания клуба даёт хорошие плоды.

Он же стал автором дубля в ворота «Пари НН» (3:0). Но в играх Кубка России нападающий пока не использовался. Возможно, и не будет. Сине-бело-голубые предпочитают проводить ротацию. Благо глубина состава позволяет делать это практически без потери качество.

Хотя в последней встрече Кубка России «Зенит» неожиданно проиграл «Акрону» — 1:1 (4:5 пен.). После травмы Максима Глушенкова, здорово начавшего сезон, казалось, что петербуржцы просядут. Но, кроме заигравшего Гонду, удалось подписать контракт с Александром Соболевым. Он дебютировал в игре с армейцами, однако ничем не помог. Скорее всего, получит ещё один шанс в матче с «Рубином». Экс-нападающему «Спартака» нужно набирать форму.

Подопечные Рашида Рахимова могут изрядно потрепать нервы любой команде РПЛ. Только не «Зениту». В этом сезоне казанцы уже дважды проиграли сине-бело-голубым. Один раз в чемпионате России с разгромом 0:4, а другой как раз в Кубке – 0:1. В обоих случаях «рубиновым» не получилось забить.

Да и последние две встречи в первенстве «Рубин» проиграл – «Спартаку» (0:1) и «Крыльям Советов» (0:2). Что-то перестало работать в системе Рашида Рахимова. Есть проблемы с реализацией. А ведь у самарцев нет надёжной игры в обороне. Несмотря на это, особенно во втором тайме, они уверенно блокировали удары и перекрывали казанцев.

У «Зенита» более плотная защита. Что будут делать с ней атакующие футболисты «Рубина»? Единственный гол в Кубке России сине-бело-голубые пропустили от «Акрона». Это правильно, что в условиях ротации состава Сергей Семак в первую очередь ставит на оборону. Прогнозируем победу петербуржцев всухую за 1.82.

Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за 1.82.