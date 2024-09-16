«Бавария» — «Динамо» Загреб. Кейн и Мусиала — идеальное сочетание

Если вы ещё не успели разобраться с новым форматом Лиги чемпионов, то сейчас самое время сделать это. 17 сентября стартует 1-й тур общего этапа турнира. В одном из матчей «Бавария» будет принимать на стадионе «Арена Мюнхен» загребское «Динамо». Начало встречи – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб 17 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мюнхенцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.14. Шансы «синих» оценили в 18.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 9.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.07.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб (17.09.2024)

Последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020. Конечно, мюнхенские болельщики заждались новой победы. Быть может, проклятье Гарри Кейна перестанет работать? В прошлом сезоне «красные» проиграли борьбу за чемпионство в Бундеслиге, выбыли в полуфинале ЛЧ и даже не смогли претендовать на Кубок Германии.

Естественно, после таких результатов Томас Тухель был уволен, а на его место назначили Венсана Компани. Пока в списке его достижений как наставника только победа в Чемпионшипе с «Бёрнли». Первой задачей бельгийского специалиста было омолодить команду. Это напрашивалось давно.

Под его руководством «Бавария» выиграла в Кубке Германии у «Ульма» (4:0), а также одержала три победы в Бундеслиге – над «Вольфсбургом» (3:2), «Фрайбургом» (2:0) и «Хольштайном» (6:1). Гарри Кейн стал автором четырёх мячей и двух результативных передач в первенстве, а Мусиала забил два гола.

Загребское «Динамо» семь раз подряд становилось чемпионом Хорватии. Пока гегемонию команды никому не удаётся прервать. Но что касается Лиги чемпионов, то этот турнир для «синих» получается крайне неудачным. Да и в целом еврокубки. В минувшем сезоне клуб из Хорватии проиграл ПАОКу в 1/8 финала Лиги конференций – 2:0 и 1:5.

Даже новый формат не позволил загребскому «Динамо» расслабиться. Жеребьёвка уготовила очень серьёзных соперников для «синих». Подопечным Сергея Якировича, помимо «Баварии», предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Арсеналом», «Селтиком», «РБ Зальцбург», «Монако» и братиславским «Слованом». Да уж, точно не позавидуешь.

В финальном раунде квалификации «Динамо» обыграло «Карабах» по сумме двух матчей – 5:0. Но во встрече последнего тура чемпионата Хорватии «синие» уступили «Хайдуку» (0:1). Тревожный звонок.

С таким соперником «Бавария» должна разбираться без особого труда. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал мюнхенцев больше 3 мячей за 1.95. Это наиболее привлекательный вариант из тех, что могут предложить букмекерские конторы.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 мячей за 1.95.