Экспресс с коэффициентом 5.33: спустя 41 год «Астон Вилла» снова в ЛЧ

Сегодня мы станем свидетелями начала новой истории Лиги чемпионов. Свежий формат несёт огромное количество интересных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.33.

Прогноз на матч «Янг Бойз» — «Астон Вилла»

Заждались болельщики «Астон Виллы» выступления в Лиге чемпионов. Но каким будет возвращение спустя 41 год? Этот сезон «львы» начали с трёх побед в четырёх встречах АПЛ. Были обыграны «Вест Хэм» (2:1), «Лестер» (2:1) и «Эвертон» (3:2). Единственное поражение подопечные Унаи Эмери потерпели от «Арсенала» (0:2). Чего не хватает команде, так это надёжной игры на своей половине поля.

«Янг Бойз» может воспользоваться этим. Жёлто-чёрные умеют искать дыры в защите соперников, а ещё хорошо цепляются за моменты забить или обострить. Квалификацию в Лигу чемпионов «пчёлы» прошли, дважды обыграв «Галатасарай» (3:2 и 1:0). Но что касается выступления в чемпионате Швейцарии – всё очень плохо. Ни одной победы и всего три очка в копилке.

Результат жеребьёвки вряд ли порадовал «Астон Виллу». Встреча с «Янг Бойз» — один из немногочисленных шансов набрать очки. Сделать это в играх с «Баварией», «Монако», «Лейпцигом», «Ювентусом», «Селтиком» и «Болоньей» будет сложнее. Мы поставим на победу «львов» за 1.67. Унаи Эмери по силам обыгрывать такого соперника.

Прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» можно было бы назвать фаворитом предстоящего матча, если бы не одно но. Английский клуб действительно здорово начал сезон под руководством нового тренера. Добыл три победы в первых трёх турах чемпионата Англии, все — всухую. Особняком, конечно, стоит выездной разгром «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (3:0). Однако в последнем матче с «Ноттингем Форест» Арне Слот не угадал с составом и проиграл со счётом 0:1.

«Милан» же будет играть на своём поле, на «Сан-Сиро». То есть поддержка трибун вместе с давлением на соперника будут обеспечены. В целом результаты у клуба на старте сезона не лучшие, это стоит признать. Но международная сентябрьская пауза пошла на пользу. На прошлых выходных миланцы разобрались с «Венецией» (4:0) в чемпионате Италии.

Все четыре мяча удалось забить до 30-й минуты. Это позволило Паулу Фонсеке заменить лидеров пораньше и дать им отдохнуть. Такие небольшие преимущества, разумеется, играют в пользу принимающей стороны. Футболистам «Ливерпуля» ещё нужно добраться из Англии, эта встреча станет второй за 80 часов. Поэтому можно даже рискнуть и проверить ставку 1Х за 1.90.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Лилль»

Возможно, действующий чемпион Португалии стал даже сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Зелёно-белые комфортно лидируют в первенстве и забили гораздо больше голов, чем прямые конкуренты. На счету лиссабонского клуба уже 19 мячей. И это за пять матчей. Рубен Аморим сохранил своих лучших футболистов. Виктор Дьёкереш, Педру Гонсалвеш, Франсиску Тринкан – только часть игроков, способных перевернуть ход любой встречи.

У «Лилля» таких немного, а летом пришлось расстаться с восходящей звездой Лени Йоро. Со скрипом, но «доги» прошли квалификацию. Их не смутил даже Жозе Моуринью с «Фенербахче». Однако подопечные Бруно Женезио проиграли последние две встречи в Лиге 1. Они уступили «ПСЖ» (1:3) и «Сент-Этьену» (0:1), для которого эта победа стала первой в сезоне.

У «Спортинга» крутой потенциал для роста, классные футболисты в атаке, мастерство которых может удивить любого соперника. Не говоря уже о «Лилле». Пока ещё «доги» нестабильны. Они круто стартовали, но постепенно теряют темп. Поставим на победу «львов» за 1.68.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Астон Виллы» над «Янг Бойз» за 1.67.

Ставка 2: «Милан» не проиграет «Ливерпулю» за 1.90.

Ставка 3: победа «Спортинга» над «Лиллем» за 1.68.

Общий коэффициент: 1.67 Х 1.90 Х 1.68 = 5.33.