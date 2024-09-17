«Ростов» — «Оренбург». Карпину поможет 12-й игрок!

Не успели российские клубы выдохнуть после 8-го тура РПЛ, как уже нужно спешить играть в Кубке России. 18 сентября в матче 4-го тура группового этапа «Ростов» будет принимать «Оренбург» на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Оренбург» 18 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами ростовчан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.60. Шансы оренбуржцев оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Ростов» — «Оренбург» (18.09.2024)

«Ростов» пока не впечатляет. В этом сезоне подопечные Валерия Карпина никак не могут обыграть команды из верхней части таблицы. Зато стабильно набирают очки с середняками и аутсайдерами. Это не потолок для жёлто-синих.

В РПЛ команда Карпина уступила «Зениту» (0:5), «Локомотиву» (2:3) и в минувшем матче проиграла «Краснодару» (0:2). Встреча с «быками» обернулась настоящим скандалом. Напомним, на 12-й минуте арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой защитника Диего Косты. Затем судья отменил 11-метровый, определив, что мяч попал в прижатую руку.

Валерий Карпин остался очень недоволен судейством. Что касается группового этапа Кубка России, то «Ростов» набрал шесть очков. Опять же, заполучить их удалось благодаря победам над «Химками» (3:1) и «Оренбургом» (1:0). У жёлто-синих хватает талантливой молодёжи, а этот турнир негласно является проверкой для резервистов. Проводить ротацию в условиях плотного графика — вполне нормально.

Проблемы «Ростова» кажутся крохотными на фоне тех, что имеются у Давида Деограсии. «Горожане» вряд ли всерьёз рассчитывают на Кубок России. Сейчас их главной задачей должно быть сохранение прописки в РПЛ.

Безвыигрышная серия «Оренбурга» насчитывает 10 матчей во всех турнирах. Единственная победа была добыта ещё в 1-м туре чемпионата России над «Спартаком» (2:0). В шести из восьми последних встреч подопечные Деограсии пропускали минимум по два мяча. Неслаженные действия в обороне, много ошибок. Часто горожане пропускают совсем детские голы.

Как это было в минувшей встрече с «Локомотивом», которую «Оренбург» проиграл 2:4. Если у «горожан» останется проходной двор в защите, то «Ростов» непременно этим воспользуется. Особенно учитывая злость после неудачи с «Краснодаром» и тот факт, что дома жёлто-синие по-прежнему непобедимы в этом сезоне.

Домашняя обстановка заряжает футболистов. Последний раз здесь команда Карпина обыграла «Факел» (4:1) и как раз оренбуржцев (3:2). Поставить на победу «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55. Похоже, что решить проблемы «горожан» Деограсия не в силах.

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.