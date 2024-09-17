«Динамо» Мх — «Динамо» М. У Биджиева боевая команда!

Кубок России – это поставщик самых неожиданных результатов. Нередко случаются сенсации, и 18 сентября может произойти ещё одна. Махачкалинское «Динамо» будет играть с московским «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа. Начало встречи – в 21:15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Мх — «Динамо» М 18 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.90. Шансы махачкалинцев оценили в 4.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.00.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Динамо» Мх — «Динамо» М (18.09.2024)

Хасанби Биджиев не нарадуется игрой своей команды, но как настоящий тренер хочет от неё большего. Ничья со «Спартаком» (1:1), который потратил кучу денег на трансферы, как будто ничуть не удивила наставника махачкалинского «Динамо». В раздевалке после игры он похвалил своих подопечных за характер, боевую игру, но отметил, что могли побеждать. И ведь он прав.

Махачкалинцев уже можно назвать примером для многих клубов РПЛ. У футболистов нет сомнений, что им точно удастся избежать зоны вылета. Пока поводов сомневаться в этом действительно нет. В первую очередь подопечные Биджиева грамотно обороняются. Во вторую — используют даже минимальные шансы забить.

Ладится игра у махачкалинского «Динамо» и в Кубке России. Оно выиграло у «Спартака» и «Крыльев Советов» — в обоих случаях 1:0. Единственное поражение на турнире команда Биджиева потерпела как раз от подопечных Марцела Лички (1:2). Причём первый тайм остался за махачкалинцами, но во втором всё испортил пенальти, который реализовал Карраскаль.

Будет повод взять реванш. К тому же на этот раз махачкалинцы выступят на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Местные болельщики поддерживают команду, придают уверенности. За счёт этого и сумасшедшей самоотдачи можно попробовать набрать очки.

Московское «Динамо» тоже на хорошем ходу, проводит классные атаки, но часто ошибается в своей штрафной. Ввиду этого много пропускает. Подопечные Марцела Лички в минувшей встрече РПЛ обыграли «Ахмат» (4:2), но не смогли увернуться от критики.

В нападении москвичи были просто неудержимы, пробили 13 раз в створ ворот. В первом тайме команда Лички попала шесть раз в каркас, но единственный гол забила с пенальти. Во втором получилось чуть лучше, но последовали ошибки в защите и провалы, из-за которых грозненцы забили два мяча.

До встречи с «Ахматом» московское «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (2:2), который проводит просто ужасный сезон. Если футболисты думали, что Андрей Лунёв будет тащить всё, то они ошибались. Нужно всегда страховать своего голкипера. В Кубке России Личка наверняка проведёт ротацию. Как ни крути, а лёгкая недооценка по отношению к махачкалинцам есть у всех.

Поэтому симпатично выглядит ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.00. Дагестанский клуб может стать неудобным не только для «Спартака», но и для других московских команд. Нужно только время. Хорошо бы подопечным Лички поучиться игре в обороне у махачкалинцев. Им будет полезно.

Ставка: обе забьют за 2.00.