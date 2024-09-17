«Брюгге» — «Боруссия». Пара пустяков для дортмундцев

Что может быть лучше Лиги чемпионов, да ещё и в новом формате. Столько невероятных матчей ожидает болельщиков. 18 сентября в игре 1-го тура общего этапа «Брюгге» будет принимать дортмундскую «Боруссию» на стадионе «Ян Брейдель». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия» Д 18 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами дортмундцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.00. Шансы чёрно-синих оценили в 3.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия» Д (18.09.2024)

«Боруссия» должна без труда преодолевать общий этап Лиги чемпионов. Среди соперников проблемы будут только с «Реалом» и «Барселоной». В остальных играх дортмундцы могут набирать по три очка, если не допустят ненужных ошибок. «Шахтёр», «Селтик», загребское «Динамо», «Штурм», «Болонья» и «Брюгге» — все они недотягивают до уровня чёрно-жёлтых.

В прошлом сезоне «Боруссия» чуть было не выиграла Лигу чемпионов. Она уступила в финале «Реалу» (0:2). Но это при Эдине Терзиче, а что покажет новый тренер дортмундцев Нури Шахин? Он ещё молод и малоопытен. Наставнику всего 36 лет.

Пока он проявляет себя только с хорошей стороны. Чёрно-жёлтые бодро стартовали в новом сезоне Бундеслиги, победив «Айнтрахт» (2:0) и «Хайденхайм» (4:2), а с «Вердером» сыграв в нулевую ничью. Джейми Байно-Гиттенс и Карим Адейеми уже оформили по дублю. Одному 20, а другому — 22 года.

«Боруссия» и «Брюгге» часто встречались в Лиге чемпионов. В последних четырёх очных матчах чёрно-синим не удавалось забить даже одного мяча в ворота дортмундцев, которые побеждали трижды. С 2020 года многое изменилось, но, кажется, результат останется прежним.

Подопечные Ники Хайена долго раскачивались в этом сезоне. Возможно, сказалось на эмоциональном состоянии поражение от «Юниона» в Суперкубке Бельгии. После трёхматчевой безвыигрышной серии в первенстве «Брюгге» одержал четыре победы кряду. Совсем другое дело.

Вот только ни одна из обыгранных команд и близко несопоставима с возможностями «Боруссии». Поочерёдно чёрно-синие победили «Антверпен» (1:0), «Дендер» (2:1), «Серкль Брюгге» (2:0) и «Кортрейк» (3:0). Эти результаты означают только то, что «Брюгге» в Лиге Жюпиле создаст конкуренцию другим лидерам. Но на Лигу чемпионов это никак не повлияет.

Дортмундская «Боруссия» просто сильнее. Даже на выезде она смотрится в разы предпочтительнее чёрно-синих. Молодой Нури Шахин оказался нисколько не хуже Эдина Терзича. Ставки на победу чёрно-жёлтых принимают с коэффициентом 2.00. Воспользуемся этим предложением.

Ставка: победа «Боруссии» за 2.00.