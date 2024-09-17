«ПСЖ» — «Жирона». Матвей Сафонов готовится к Лиге чемпионов

Что может быть лучше дебюта в таком матче с победы? Шансы российского голкипера велики!

Следить за Лигой чемпионов в этом сезоне будет вдвойне интереснее. Всё благодаря необычному новому формату. 18 сентября в матче 1-го тура общего этапа «ПСЖ» будет принимать «Жирону» на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» 18 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами парижан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.38. Шансы каталонцев оценили в 7.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» (18.09.2024)

Сбудется ли когда-нибудь мечта «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов? Теперь бороться за самый желанный трофей предстоит без Килиана Мбаппе. Летом он перебрался в состав мадридского «Реала». Несмотря на это, игра парижан не стала хуже.

Подопечные Луиса Энрике, кажется, даже не почувствовали потери. Они выиграли все четыре матча нового сезона Лиги 1. Победили «Гавр» (4:1), «Монпелье» (6:0), «Лилль» (3:1) и «Брест» (3:1). Красно-синие неудержимы в нападении. Создаётся впечатление, что после ухода Мбаппе другие футболисты заиграли с новыми силами.

Теперь у «ПСЖ» забить может каждый. Команда работает как единый слаженный механизм и пока не даёт сбоев. Усман Дембеле метит на роль лидера. На его счету уже три гола. 22-летний Брэдли Баркола стал автором четырёх мячей. Также в нападении выделяются Марко Асенсио, Рандаль Коло Муани и Жоау Невеш.

Летом парижане подписали контракт с Матвеем Сафоновым. Он пока не дебютировал в официальной встрече, но может это сделать в предстоящем матче Лиги чемпионов. Джанлуиджи Доннарумма травмировался и пропустит игру. Как сообщает Le Parisien, россиянин получит место в стартовом составе.

Со стороны это не самый удачный матч для того, чтобы дебютировать. «Жирона» хоть и потеряла в межсезонье своего лучшего бомбардира Артёма Довбика, но остаётся опасным соперником. Хотя, судя по результатам, у подопечных Мичела Анхеля большие трудности с грандами. Сначала бело-красные проиграли «Атлетико» (0:3), а в последней встрече уступили «Барселоне» (1:4).

В прошлом сезоне «Жирона» дважды побеждала в каталонском дерби с одинаковым счётом 4:2. Судя по всему, изменения, затронувшие бело-красных летом, повлияли на показатели. Особенно на качество в линии нападения. А быть может, команде просто нужно раскачаться.

Пока Мичел Анхель продолжает исправлять все недочёты и учится жить без Довбика, «ПСЖ» легко решает свои задачи без Мбаппе. На первые роли выходят другие игроки. Никогда не знаешь, от кого из футболистов парижан ожидать опасности. Всё это очень круто.

Если Сафонов дебютирует, то его мотивация поможет поймать правильный настрой. Но голов всё-таки будет много. «Жирона» не славилась надёжной обороной. Её козырь – это атака. Ну и красно-синие очень результативны. Все четыре встречи в Лиге 1 они завершали минимум четырьмя голами. Поставить на победу «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.