ЦСКА — «Краснодар». Третья попытка Николича

Пока в Европе радуются старту общего этапа Лиги чемпионов, клубы РПЛ проводят игры группового этапа Кубка России. В среду, 18 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 4-го тура ЦСКА — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Краснодарцы уже обыгрывали москвичей в 1-м туре. Посмотрим, что принесёт ответная встреча.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 18 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что можно представить как 45% вероятности. Победа «Краснодара» по итогам 90 минут соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40 — почти 30% вероятности.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч 4-го тура группового этапа Кубка России получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.93. Однако если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. А наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, коэффициент варьируется в районе 6.00.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (18.09.2024)

Не везёт ЦСКА с «Краснодаром» при Марко Николиче. С конца июля этого года соперники успели пересечься дважды, и в обоих случаях армейцы потерпели поражение с минимальным отставанием в счёте — 0:1 в Кубке России и 1:2 в Российской Премьер-Лиге. Справедливости ради стоит отметить, что обе встречи проходили в Краснодаре, то есть стали выездными для столичной команды.

На «ВЭБ Арене» же у красно-синих всё относительно неплохо. Во-первых, они выиграли пять из шести прошлых встреч с краснодарцами на домашнем поле при единственной нулевой ничьей. Во-вторых, в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол при поддержке родных трибун. В чемпионате России, например, разгромили «Оренбург» (5:1) и «Акрон» (4:0).

Да, вы можете вспомнить о двух домашних поражениях — от «Локомотива» и совсем свежее от «Зенита». Однако в обоих случаях у подопечных Марко Николича было территориальное и игровое преимущество, ощущалось давление. Вполне возможно, что теперь они смогут сыграть лучше и взять реванш у команды Мурада Мусаева.

И всё же проблемы у ЦСКА есть. Главной, пожалуй, можно назвать нехватку остроты атаки играх с более серьёзными соперниками. Чувствуется отсутствие классного нападающего. Секу Койта не впечатляет, Виктор Давила уехал в Мексику, а Тамерлан Мусаев не настолько хорош. Посмотрим, что покажет арендованный Сауль Гуарирапа. Он уже дебютировал, но необходимо освоиться.

«Зенит» лишил ЦСКА игры на быстрых атаках. «Краснодар» же играет активно сам и даёт играть другим. Вот только прямо сейчас клуб слишком хорош. В последних трёх турах чемпионата России ему удалось добыть три победы всухую. А ведь соперники здесь очень крепкие — московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Ростов» (2:0).

С таким ходом «быки» могут доставить армейцам проблемы даже на чужом поле. И, с учётом проблем столичной команды в атаке в играх с грандами, скорее всего, доставят. Даже в Кубке России у них получается побеждать всухую и в основное время. Кто окажется сильнее на этот раз — вопрос открытый. Однако слишком результативной игры ждать не приходится.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.