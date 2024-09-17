«Манчестер Сити» — «Интер». Ремейк финала Лиги чемпионов — 2023

Дождались! На этой неделе стартует новый сезон Лиги чемпионов. Да ещё и в обновлённом формате. 18 сентября среди прочих за ценные очки в таблицу общего этапа будут бороться английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 18 сентября 2024 года

Букмекеры, к удивлению, в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.55, что можно представить как 64% вероятности. Победа «Интера» при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.80 — менее 15% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Однако в выборе наиболее вероятного счёта эксперты колеблются: 1:1 и 1:0 в пользу хозяева одинаково вероятны.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» (18.09.2024)

Не хет-трик, так дубль! Эрлинг Холанд продолжает разрывать АПЛ, демонстрируя отличную форму. На прошедших выходных он помог своему клубу одержать очередную победу и закрепить лидерские позиции. «Манчестер Сити» принимал «Брентфорд» и выиграл со счётом 2:1 благодаря двум голам нападающего.

Для норвежца последний из забитых мячей стал девятым по счёту в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. После четырёх туров он единолично лидирует в гонке бомбардиров с отрывом от ближайшего преследователя в шесть точных ударов. Равно как и «Сити» лидирует в первенстве, набрав 12 очков из 12.

Вполне логично, что букмекеры, очарованные забивной способностью одного из лидеров «горожан», ждут от них яркой игры в предстоящем матче. Отчасти это объясняет и такой перевес в шансах. С другой стороны, «Интер» на старте сезоне не так уж впечатляет, несмотря на то что идёт в двух очках от лидера Серии А.

«Нерадзурри» нестабильны. После разгромной победы над крепкой «Аталантой» (4:0) совсем недавно они едва спаслись от поражения в гостевом матче с «Монцей» (1:1). Одним из героев прямо сейчас является Тюрам, у него четыре гола в четырёх тура чемпионата Италии. Но даже с Мартинесом играть в Манчестере с позиции силы не получится.

«Манчестер Сити» на ходу, играет на домашнем стадионе. Скорее всего, будет владеть мячом и давить. «Интеру» останется отдать мяч и ловить соперника на контратаках. Нечто похожее мы могли видеть в финале Лиги чемпионов в 2023 году, когда «горожане» обыграли «нерадзурри» с минимальным счётом. Первые тогда давили, а вторые — опасно отвечали.

Конечно, напряжение сейчас будет ниже, потому что это только первый матч, а не финал. Но повторение сценария не исключено. В качестве ставки интересно выглядит комбинированный вариант «тотал меньше 3.5 мяча и хозяева не проиграют». Что-то вроде 1:0 или 1:1 здесь вполне можно увидеть. Но подстрахуемся на случай победы команды Хосепа Гвардиолы со счётом 2:1.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Манчестер Сити» не проиграет за 1.77.