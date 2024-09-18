Экспресс с коэффициентом 6.67: что ждёт «Болонью» в Лиге чемпионов без Тьяго Мотты?

Тяжело отойти после вчерашних невероятных матчей Лиги чемпионов. Новый формат оправдывает ожидания. Но сегодня нас ожидает не меньше классных событий. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.67.

Прогноз на матч «Болонья» — «Шахтёр»

Впервые за 60 лет «Болонья» сыграет в Лиге (Кубке) чемпионов. Получилось этого достичь у команды благодаря работе Тьяго Мотты в прошлом сезоне. Но дальше без него. Летом команду возглавил Винченцо Итальяно, выводивший дважды «Фиорентину» в финал Лиги конференций. Правда, ни один из них его подопечные не выиграли. В общем, «борзые» под его руководством стартовали в Серии А с трёх ничьих и одного поражения.

«Шахтёр» — частый гость в Лиге чемпионов. Нередко команда балует болельщиков громкими сенсациями. Как и всегда, клуб делает большой упор на бразильских легионеров и играет результативно. В этом сезоне «Шахтёр» забил 14 мячей в шести турах первенства.

Неубедительно смотрится игра «Болоньи» при Винченцо Итальяно. Во всех четырёх матчах Серии А она пропускала минимум гол, а в трёх из них забивала в ответ. Играть предстоит с огрызающимся и закалённым временем в еврокубках клубом. Наиболее привлекательно смотрится ставка на «обе забьют» за 1.92.

Прогноз на матч «Спарта» — «Зальцбург»

У «Спарты» был нелёгкий путь до общего этапа Лиги чемпионов. Во время квалификации она победила «Шэмрок Роверс», «Стяуа» и «Мальмё». Беспроигрышная серия «красных» насчитывает уже 13 матчей во всех турнирах. Поэтому недооценивать их уровень подготовки и игры определённо не следует. Даже такой команде, как «Зальцбург».

«Красные быки» тоже проходили квалификацию в Лигу чемпионов и не проиграли ни одного из четырёх матчей. Летом команду возглавил Пепейн Лейндерс, который на протяжении немалого времени был помощником Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Его опыт должен помочь австрийскому клубу раскрыться ещё лучше.

«Зальцбургу» вполне по силам не проиграть на выезде. У него есть повидавший Лигу чемпионов тренер, молодой и перспективный состав, а также богатый опыт выступлений в этом турнире. «Спарта» — очень крепкий соперник, но ему может не хватить уверенности. Больше верится в ничью, однако если и склонить чашу весов на чью-то сторону, то в пользу «красных быков». Ставки, что они не проиграют, принимают за 1.60.

Прогноз на матч «Селтик» — «Слован»

Вполне возможно, что «Селтик» — одна из самых недооценённых команд общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьёвка выбрала для неё вполне равных соперников, с каждым из которых можно потягаться. Победная серия «кельтов» в официальных матчах (в основное время) тянется ещё с прошлого сезона и насчитывает уже 12 игр.

Таким образом, «Слован» ждёт настоящая проверка на прочность. Команда проделала тяжёлый путь к Лиге чемпионов. Ей пришлось пройти четыре команды в квалификации. В том числе АПОЭЛ (2:0 и 0:0) и «Мидтьюлланн» (1:1 и 3:2).

Но жеребьёвка была не так мягка к «Словану», как к «Селтику». Его ждут встречи с «Манчестер Сити», «Баварией», «Миланом», «Атлетико», «Жироной». В хорошем случае небесно-голубым необходимо набирать очки в играх с «кельтами», «Штутгартом» и загребским «Динамо». Однако, видя, в какой невероятной форме пребывает «Селтик», напрашивается только его победа и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в игре «Болонья» — «Шахтёр» за 1.92.

Ставка 2: «Зальцбург» не проиграет «Спарте» за 1.60.

Ставка 3: победа «Селтика» над «Слованом» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.60 Х 2.17 = 6.67.