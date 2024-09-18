«Атланта» — «Интер Майами». Алексей Миранчук даст сдачи Лионелю Месси

Иногда мы будем заглядывать в МЛС, чтобы поинтересоваться делами Алексея Миранчука. Особенно в таких матчах. 19 сентября «Атланта» будет играть с «Интер Майами» на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало игры – в 2:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атланта» — «Интер Майами» 19 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «цаплям» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.35. Шансы «пятиполосных» оценили в 2.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Атланта» — «Интер Майами» (19.09.2024)

Интерес к МЛС возник после перехода в «Интер Майами» Лионеля Месси и ещё нескольких бывших футболистов «Барселоны». Но этим летом у российских болельщиков появился особенный повод заглядывать в американскую лигу. Связан он с Алексеем Миранчуком.

Россиянин перешёл в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за € 15 млн. Полузащитник выступал за бергамасков с 2020 года, сезон-2022/2023 провёл в аренде в «Торино». В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы. В январе был признан игроком месяца в «Аталанте».

Пока Алексей продолжает проходить адаптацию, но, как заверяют в клубе, ему она даётся легко. Видимо, скоро россиянин будет готов на 100%. Возвращение после перерыва у «пятиполосных» получилось не лучшим. Они проиграли «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2), за который дебютировал Марко Ройс.

Следующую встречу с «Шарлотт» «Атланта» выиграла – 1:0. Алексей провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. В последнем матче с «Нэшвиллом» он вновь отыграл 90 минут, однако его команда уступила – 0:2. Несмотря на пять ударов в створ ворот соперника, у «пятиполосных» не получилось забить.

В таких условиях Миранчук вполне может стать лидером. Скоро его адаптация должна закончиться. Тогда и посмотрим. В предстоящей встрече Алексею предстоит играть с грозным соперником. «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, досрочно отобравшись в плей-офф МЛС.

После небольшого перерыва в первенстве «цапли» одержали три победы кряду – над «Цинциннати» (2:0), «Чикаго» (4:1) и «Филадельфией» (3:1). Подопечные Херардо Мартино неудержимы в атаке. Это их главный козырь. Уже забито 65 мячей. Автором 14 стал Месси, а Суарес забил 17 голов.

Лионель уже оправился после травмы, полученной на Кубке Америки. В последней встрече он вышел на поле, оформил дубль и отдал голевой пас на Суареса. Таким образом, аргентинец поучаствовал во всех трёх мячах, забитых «Филадельфии». Что касается предстоящей игры, то Суарес и Бускетс участия не примут из-за перебора жёлтых карточек. А вот Месси, вероятнее всего, сыграет.

Миранчуку будет чему поучиться у легендарного футболиста. «Атланта» же никогда не пугалась «Интер Майами». Последние две очные встречи она выиграла. Одну со счётом 5:2 (Месси отсутствовал), а вторую – 3:1 (несмотря на участие Лионеля). Поэтому у Алексея есть неплохие шансы обыграть звёздную команду Бекхэма.

Мы рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.20. «Пятиполосным» нужно набирать очки, ведь они находятся за пределами зоны плей-офф. В целом это неплохая команда, просто в последнее время что-то пошло не так. В свою очередь, «цапли» — это про результативный футбол. Ну и, опять же, история очных встреч убеждает нас в правильности выбора этого исхода.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.20.