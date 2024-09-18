«Химки» — «Локомотив». Юные герои Галактионова ещё раз накажут Франка Артигу

19 сентября российские клубы продолжат выступать в матчах 4-го тура группового этапа Кубка России. В одной из игр «Химки» будут принимать «Локомотив» на стадионе «Арена Химки». Начало встречи – в 18:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Локомотив» 19 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.75. Шансы химчан оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Химки» — «Локомотив» (19.09.2024)

Групповой этап Кубка России Пути РПЛ по большей части стал местом для экспериментов, проверки глубины составы и молодых футболистов команд. Однако это не сделало его менее интересным. По градусу и накалу встречи между командами получаются очень интересными.

У кого уж точно не должно быть проблем с глубиной состава – так это у «Химок». Команда провела мощную трансферную компанию. Франк Артига имеет в своём распоряжении 32 футболиста, но, судя по результатам, не знает, как правильно ими распоряжаться. Плюс это проблема во время тренировочного процесса.

Красно-чёрные богато укрепились во время трансферного окна. К ним перешли такие известные для российского болельщика футболисты, как Резиуан Мирзов, Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный, Денис Глушаков, а недавно был подписан контракт с Георгием Джикией. На результатах это пока не отражается. «Химки» находятся на 14-м месте в таблице РПЛ.

Да и в Кубке России дела идут не лучшим образом. Подопечные Франка Артиги победили только «Оренбург» (1:0). Проиграли «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (0:4). Денис Глушаков принимал участие во всех трёх встречах. Возможно, получит игровое время Джикия. Ему нужно набирать форму и проявить себя, а где лучше всего это сделать, если не в Кубке.

«Локомотив» — это не про ветеранов, как «Химки», а про молодое поколение. Михаил Галактионов уверенно справляется со своей работой. Под его управлением находится много перспективных футболистов, которым он помогает двигаться в правильном направлении.

Многие считали, что с таким составом железнодорожники далеко не уедут. Но в итоге они борются с «Зенитом» за первую строчку в РПЛ и уверенно проходят групповой этап Кубка России. 19-летний Алексей Батраков творит что-то невероятное. На его счету за восемь туров пять забитых мячей и столько же результативных передач. Естественно, во время кубковых матчей Галактионов предоставляет ему отдых.

Семь побед подряд одержал «Локомотив» во всех турнирах перед поражением от «Краснодара». Но, вернувшись после небольшого перерыва, выдал замечательный матч с «Оренбургом» (4:2). Батраков оформил дубль. Алексей – герой железнодорожников в РПЛ. В Кубке России эту роль примерил на себя 24-летний Тимур Сулейманов. Он стал автором четырёх забитых мячей в трёх играх. В том числе оформил дубль в ворота «Химок».

От встречи красно-чёрных и железнодорожников хочется ожидать много забитых мячей. Преимущество явно будет на стороне команды Галактионова. Франк Артига до сих пор не понимает, как ему работать с таким большим составом. А молодёжь «Локомотива» чётко направлена главным тренером на путь успеха. Поставить, что красно-зелёные не проиграют и тотал будет больше 2.5 мяча, можно за 2.02.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.