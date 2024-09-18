«Фейеноорд» — «Байер». Хаби Алонсо и Виктор Бонифасе пошумят в ЛЧ

Пора показать себя во всей красе на более высоком уровне.

Что может быть лучше Лиги чемпионов, да ещё и в новом формате. Столько невероятных матчей ожидает болельщиков. 19 сентября в игре 1-го тура общего этапа «Фейеноорд» будет принимать «Байер». Начало – в 19:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Байер» 19 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «фармацевтов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.72. Шансы роттердамцев оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Байер» (19.09.2024)

«Фейеноорд» этим летом пережил большую потерю. Арне Слот, с которым клуб из Роттердама выигрывал чемпионат и Кубок Нидерландов, а также добирался до финала Лиги конференций, пошёл на повышение в «Ливерпуль». Новым тренером стал Брайан Приске Педерсен.

До этого датский специалист работал с пражской «Спартой». Конечно, решение руководства «Фейеноорда» выглядит весьма странным. Время покажет, было ли оно верным. Пока под руководством Приске «гордость Юга» одержала одну победу в четырёх матчах первенства – над «Зволле» (5:1). Остальные три встречи завершились вничью.

Есть и хорошие моменты. «Фейеноорд» перед стартом сезона выиграл Суперкубок Нидерландов, обыграв ПСВ – 4:4 (4:2 пен.). Плюс удалось сохранить Сантьяго Хименеса. Молодой мексиканский нападающий очень хорош в завершении и развитии атак. К нему давно присматриваются гранды, но пока футболист остаётся с роттердамцами.

«Байер» — самая нашумевшая команда прошлого сезона. Хаби Алонсо остался вместе с командой, чтобы попытаться вновь привести её к чемпионству в Германии, а заодно посягнуть на Лигу чемпионов. Леверкузенцы способны на большие подвиги.

В минувшем сезоне «фармацевты» чуть не выиграли Лигу Европы. В финале они проиграли «Аталанте» (0:3). Этим поражением прервалась беспроигрышная серия «Байера», насчитывающая 51 матч. В этом сезоне, видимо, так не получится. Потому что «леверкузенцы» уже уступили в Бундеслиге «Лейпцигу» (2:3). Но остальные две встречи выиграли. Плюс стали обладателями Суперкубка Германии, обыграв «Штутгарт» — 2:2 (4:3 пен.).

У Хаби Алонсо очень крутой состав. В отличной форме находится Виктор Бонифасе. В матче с «Хоффенхаймом» (4:1) он оформил дубль. Патрик Шик продолжит бороться за место в основе. А когда есть конкуренция – улучшается результат. В том числе в основе должен сыграть Флориан Виртц.

Прогнозируем победу «Байера» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Если бы у руля «Фейеноорда» оставался опытный тактик Арне Слот, можно было рассчитывать на равную борьбу. Но в данной ситуации Хаби Алонсо намного хитрее действующего тренера роттердамского клуба. Плюс в его распоряжении убойный состав.

Однако защита леверкузенцев подводит очень часто. Хименес может воспользоваться одним из шансов. Сухой победа вряд ли получится.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.