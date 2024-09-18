«Црвена Звезда» — «Бенфика». Ди Мария не теряет времени даром

Ждём результативного футбола и красивой игры от ветерана футбола. Матч располагает к голам с обеих сторон.

Следить за Лигой чемпионов в этом сезоне будет вдвойне интересно. Всё благодаря необычному новому формату. 19 сентября в матче 1-го тура общего этапа «Црвена Звезда» будет принимать «Бенфику» на стадионе «Райко Митич». Начало встречи – в 19:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Бенфика» 19 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами лиссабонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.90. Шансы сербского клуба оценили в 3.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.10. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Бенфика» (19.09.2024)

«Црвена Звезда» является сильнейшим клубом чемпионата Сербии. Ещё бы научиться удачно выступать в еврокубках. Пока с этой задачей красно-белые не могут справиться. Хотя каждый раз показывают характер. Только этого мало. Особенно для успехов в Лиге чемпионов.

Жеребьёвка общего этапа ЛЧ подготовила для подопечных Владана Милоевича целое испытание. Им предстоит провести матчи с «Барселоной», «Интером», «Миланом», ПСВ, «Янг Бойз», «Монако», «Штутгартом» и «Бенфикой». Лиссабонский клуб первый на очереди. И это как раз тот соперник, с которым можно набирать очки. Правда, придётся очень постараться.

«Црвена Звезда» сильна в домашних матчах. Поддержка болельщиков и привычная обстановка часто выручают красно-белых. Именно при своих трибунах подопечные Владана Милоевича обыграли «Будё-Глимт» в квалификации Лиги чемпионов – 2:0. Новый сезон чемпионата Сербии начался для команды отлично – она возглавляет таблицу.

«Бенфика» точно не будет простым испытанием. Она подходит к матчу в роли фаворита вполне заслуженно. В первую очередь стоит отметить, что чемпионат Португалии намного сильнее, чем сербский. Каждый новый сезон команды преодолевают большую конкуренцию. Несмотря на это, у красно-белых будет шанс зацепиться за очки. И вот почему.

Роджер Шмидт, успешно руководивший командой, в начале сентября был отправлен руководством «орлов» в отставку. На тот момент «Бенфика» одержала две победы и потерпела одно поражение в четырёх матчах первенства. На его место был приглашён Бруну Лаже.

Португальский специалист дебютировал с победы над «Санта-Кларой» (4:1). Но гордиться тут особо нечем. Клуб в прошлом сезоне выступал лигой ниже. Однако Бруну Лаже не новичок для «Бенфики». Он уже работал с командой ранее, выиграв чемпионат Португалии и Суперкубок страны. Тогда же его выбрали лучшим тренером сезона-2018/2019 в Примейре.

Это был выдающийся сезон в первенстве для тренера и «орлов». Посмотрим, сможет ли он повторить его спустя время. Руководство явно на это рассчитывает. В межсезонье лиссабонцы растеряли немало ключевых футболистов. Но только не 36-летнего Ди Марию. Кстати, автора одного из голов в матче с «Санта-Кларой».

Для «Бенфики» сербский клуб тоже один из самых удобных соперников для набора очков. Поэтому предстоящая встреча будет очень важна для обеих команд. Просто отсидеться на ничью – это никого не устроит. В таком случае можно поставить на «обе забьют» за 1.70. На стороне «Црвены Звезды» домашняя обстановка, которая придаёт сил. А у «орлов» классный тренер, с которым они уже творили историю.

Ставка: обе забьют за 1.70.