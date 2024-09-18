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Спартак — Крылья Советов, прогноз на матч Кубка России 19 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Крылья Советов». Деян Станкович забудет об осторожности
Максим Ермаков
«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз на матч
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Но она и не нужна в матче с удобными самарцами. Красно-белым пора показать красоту атаки.

19 сентября российские клубы продолжат выступать в матчах 4-го тура группового этапа Кубка России. В одной из игр «Спартак» будут принимать «Крылья Советов» на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи – в 20:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 19 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами красно-белых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.40. Шансы самарцев оценили в 8.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.08.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (19.09.2024)

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19 сентября продолжатся матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Командам пора бы уже показывать более стабильные результаты. Особенно тем, у которых нет проблем с глубиной состава. График плотный, поэтому тренеры предоставляют игровое время резервистам.

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После крутого старта «Спартак» стал чаще разочаровывать болельщиков. Деян Станкович пытается настроить команду на нужный лад, играть больше в атаку, но последовал какой-то спад. У в принципе классной линии нападения многое перестало получаться. Сначала красно-белые проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России, а затем сыграли вничью с ним же в РПЛ – 1:1.

Деян Станкович рассказал, что специально выставил атакующий состав, чтобы получить больше ударов в створ. Это и понятно. Было желание реабилитироваться и взять реванш. Сделать это как подобает команде, стремящейся к борьбе за чемпионство. Единственный мяч забил Угальде с передачи Медины. А ещё Литвинов стал автором нелепого автогола. Можно сказать, украли победу сами у себя.

Между двумя этими результатами была победа над «Рубином» (1:0). Игра против массированной обороны – это проблема для «Спартака». Но «Крылья Советов» таковую не имеют.

Самарцы испытывают большие трудности с построением грамотной защиты. В текущем сезоне РПЛ они пропустили 13 мячей. И, кстати, махачкалинцам подопечные Игоря Осинькина тоже проиграли. Причём дважды – оба раза со счётом 0:1.

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Совсем плохи дела у «Крыльев Советов» в Кубке России – три поражения подряд. Кроме махачкалинцев, они уступили московскому «Динамо» (1:5) и «Спартаку» (0:3). Недавно состав самарского клуба пополнил Иван Сергеев. Поиграв в «Зените», нападающий не смог выгрызть себе место в основном составе. Теперь попробует реанимировать карьеру в уже знакомых ему «Крыльях Советов».

Такой соперник, как клуб Игоря Осинькина, будет удобен для «Спартака». Если Станкович вновь поставит задачу играть агрессивнее в атаке, а именно это он и сделает, то стоит ожидать ещё одного разгрома в исполнении красно-белых. Все три последние очные встречи московская команда выиграла у самарской с одинаковым счётом 3:0. Есть повод взять победу «Спартака» с форой (-1.5) за 2.15.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.15.

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