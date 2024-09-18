«Атлетико» — «Лейпциг». Гризманн и Альварес запасутся терпением

В этой встрече может и не быть голов.

Следить за Лигой чемпионов в этом сезоне будет вдвойне интереснее. Всё благодаря необычному новому формату. 19 сентября в матче 1-го тура общего этапа «Атлетико» будет принимать «Лейпциг» на стадионе «Сивитас Метрополитано». Начало встречи – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лейпциг» 19 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «матрасников» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.75. Шансы «красных быков» оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лейпциг» (19.09.2024)

Сложно представить «Атлетико» без Диего Симеоне. Ещё в прошлом сезоне тренер начал менять игру «матрасников». Они стали более результативными, вариативными в атаке и стабильными. Этим летом для улучшения показателей было сделано немало классных трансферов. В том числе состав мадридского клуба пополнили Хулиан Альварес, Конор Галлахер, Робен Ле Норман и Александр Сёрлот.

Всё это классное усиление для участия в Лиге чемпионов. Радует, что мадридцы не боятся меняться. Причём делают это успешно. Результат жеребьёвки сложился для «матрасников» неплохо. Да и в целом подопечные Диего Симеоне бодро начали чемпионат Испании. Они готовы к новым вызовам.

Три из пяти встреч «Атлетико» выиграл, а две завершил вничью. Всего два мяча пропустили мадридцы на этом отрезке. Ян Облак – это могучая стена, проверенная годами. Плюс у «матрасников» всегда выделялась крепкая линия обороны. Ну и опять же не стоит забывать про Антуана Гризманна. Он всегда в хорошей форме. В совокупности с такими перспективными новичками всё это позволяет рассчитывать на хорошие результаты в Лиге чемпионов.

«Лейпциг» под руководством Марко Розе может преподнести сюрприз мадридскому клубу. «Красным быкам» попалась достаточно сложная компания на общем этапе Лиги чемпионов. Поэтому нужно бороться за очки в каждой встрече.

Сезон в Бундеслиге «Лейпциг» начал убедительно. Особенно стоит выделить волевую победу над действующим чемпионом Германии «Байером» — 3:2. «Красные быки» забили все три мяча после того, как проигрывали 0:2. Луа Опенда оформил дубль. Бельгиец с прошлого сезона показывает выдающиеся результаты. Клубу повезло, что никто не смог его переманить.

Также не стоит забывать о наличии таких молодых талантов в составе «Лейпцига», как Хави Симонс и Беньямин Шешко. Но, кажется, что у команды Марко Розе будет не так много шансов в штрафной «матрасников». Судите сами, в последней встрече «красные быки» не забили берлинскому «Униону» (0:0), а мадридцы в четырёх играх подряд не пропускают.

Поэтому неплохо смотрится ставка на то, что «Атлетико» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча за 1.85. В таких встречах может произойти что угодно, в том числе ничья. Но домашний стадион даёт преимущество «матрасникам». Они всегда хорошо выступают при поддержке своих болельщиков.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.