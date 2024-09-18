«Аталанта» — «Арсенал». Артета переживёт травму Саки

Дождались! Новый сезон Лиги чемпионов благополучно открыли. 19 сентября завершится программа 1-го тура общего этапа. Среди прочих отношения будут выяснять итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал» 19 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Аталанты» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20 (23% вероятности), а на ничейный исход дают соразмерный коэффициент — 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что матч в Италии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.75. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал» (19.09.2024)

Тот самый случай, когда с букмекерами не хочется спорить. Лондонский «Арсенал» действительно можно назвать фаворитом предстоящего матча Лиги чемпионов. Во-первых, потому что клуб сумел летом сохранить классный состав и дополнительно усилился качественным голкипером, который уже регулярно выходит в основе.

Во-вторых, потому что на старте нового сезона удаётся показывать отличные результаты. «Канониры» провели четыре официальные встречи в АПЛ, где оступились лишь раз — поделили очки с «Брайтоном» (1:1). Зато в трёх остальных случаях у них три победы всухую — над «Вулверхэмптоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:0) и «Тоттенхэмом» (1:0).

Возможно, теперь соперник будет более серьёзный. «Аталанта» играет на домашнем поле, в Италии, а потому поддержка ей будет обеспечена. Про фактор перелётов тоже забывать не стоит. Однако эти небольшие преимущества перекрываются большим недостатком — итальянская команда куда менее стабильна, чем гости из Англии.

Бергамаски провели пять официальных встреч, если считать матч за Суперкубок УЕФА, и потерпели три поражения при двух победах. Трофей отдали мадридскому «Реалу» (0:2), а в Серии А уступили «Торино» (1:2) и «Интеру» (0:4). Из приятного лишь две победы — над «Лечче» (4:0) и «Фиорентиной» (3:2).

Вы только посмотрите на количество пропущенных мячей! Пропустить 10 раз за пять игр — много. Ровно по два раза в среднем. Конечно, важно признать, что из всех этих игр только одна прошла на домашнем поле. А именно с «Фиорентиной». Вот только подопечные Джан Пьеро Гасперини даже так умудрились пропустить дважды.

Раньше пропущенные мячи «Аталанта» умела компенсировать забитыми. В этом сезоне так получается делать далеко не всегда. Ничего хорошего не ждёт и в матче с «Арсеналом» — оппонентом более высокого класса, чем «Фиорентина». «Канониры» явно экономили силы в дерби с «Тоттенхэмом» и смогут выложиться в Бергамо.

Вообще, здесь можно подумать, что выбрать в качестве ставки. Тотал больше 2.5 мяча смотрится интересно, а кто-то даже может поверить в победу гостей. Учитывая нестабильность обороны итальянского клуба на старте сезона, я бы ждал минимум двух голов от «Арсенала». 2:0 или 2:1 в пользу лондонцев тут вполне можно увидеть.

Да, Мартина Эдегора не будет из-за травмы, а Букайо Сака был заменён как раз в прошлом матче. Однако недавно «канониры» усилились Рахимом Стерлингом, который уже успел дебютировать. Кроме того, вернулся после проблем с бедром Габриэл Жезус. Так что у гостей остаётся хорошее нападение.

Ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 мяча за 1.84.