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Монако — Барселона, прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2024 года, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, статистика

«Монако» — «Барселона». Ямаль и Левандовски затмят Головина
Алексей Анисимов
«Монако» — «Барселона»: прогноз на матч ЛЧ
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Каталонская команда сейчас хороша!

Дождались! Новый сезон Лиги чемпионов благополучно открыли. 19 сентября завершится программа 1-го тура общего этапа. Среди прочих отношения будут выяснять французский «Монако» и испанская «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» 19 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.80, что можно представить как 55% вероятности. Победа «Монако» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30 — менее 25% вероятности.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Монако получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. При этом наиболее вероятным из всех является счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» (19.09.2024)

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» бодро стартовал в чемпионате Франции. За четыре тура добыл три победы при одной ничьей. Победы одержаны над «Сент-Этьеном» (1:0), «Осером» (3:0) и даже над «Лионом» (2:0), а ничья случилась в игре с «Лансом» (1:1). Хотя, надо сказать, клуб и тогда был очень близок к победе — открыл счёт на 84-й минуте, но пропустил с пенальти в самой концовке.

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Большим плюсом, помимо хорошей формы, является возвращение в строй Александра Головина. В последнем матче российский полузащитник впервые после травмы появился в стартовом составе. Результативными действиями не отметился, но был активен. Интересно будет посмотреть на игрока в предстоящем матче с «Барселоной».

Дело в том, что «Барселона» справедливо считается фаворитом. Под руководством Ханс-Дитера Флика команда преобразилась и выдала лучший старт в чемпионате Испании с 2017 года. В пяти турах одержала пять побед, а потому единолично возглавляет турнирную таблицу с четырёхочковым отрывом от группы преследователей.

А результативность? 17 забитых мячей при четырёх пропущенных — очень солидный показатель. На сумасшедшей победе над «Вальядолидом» со счётом 7:0 каталонцы не успокоились и в последнем матче хлопнули «Жирону» со счётом 4:1, которая в прошлом сезоне была хороша. То есть испанская команда сейчас на ходу.

Конечно, у сине-гранатовых есть кадровые проблемы. Среди потерь — новичок Дани Ольмо. Однако многие лидеры в строю, и их нынешнее состояние способно с запасом компенсировать недостаток кадров. Роберт Левандовски за пять туров Примеры набрал 4+2 по системе «гол+пас», у Ламина Ямаля и Рафиньи — 3+4 и 3+2 соответственно.

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Логично будет вспомнить, как в середине августа «Монако» обыграл «Барселону» со счётом 3:0 в рамках товарищеского матча. Причём на стадионе «Олимпик Льюис Компани» в Испании. Вот только сейчас испанская команда встала на победные рельсы, и у неё есть все шансы взять реванш у монегасков на их поле. Может, даже с форой.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

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