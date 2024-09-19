«Вест Хэм» — «Челси». Санчо развивает успех

Обновлённая Лига чемпионов благополучно стартовала, но график очень плотный. Уже 21 сентября вернётся английская Премьер-лига, стартует 5-й тур. Открыть программу выпала честь «Вест Хэму» и «Челси». Встреча пройдёт на «Олимпийском стадионе» в Лондоне, стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 21 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Вест Хэма» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50 — около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что лондонское дерби получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (21.09.2024)

«Вест Хэм» летом усилил состав и поменял тренера, но под руководством Хулена Лопетеги получается далеко не всё. Единственная победа пришлась на дерби с «Кристал Пэлас» (2:0), а ничья случилась в дерби с «Фулхэмом» (1:1). Проиграть же пришлось в обоих случаях на своём поле, но с сильными соперниками: 1:2 с «Астон Виллой» и 1:3 — с «Манчестер Сити».

Да, календарь у «молотобойцев» не самый простой. Однако, когда борешься за еврокубки, четыре очка из 12 возможных за четыре тура чемпионата Англии при пяти забитых мячах — это очень скромно. Про победу с минимальным счётом над «Борнмутом» в Кубке английской лиги я не забыл, просто там лондонцам тоже пришлось помучиться.

Несмотря на домашнее преимущество, подвигов ждать не стоит от хозяев и в предстоящей встрече. «Челси», хотя тоже не производит впечатление стабильного клуба, выглядит всё же солиднее. В четырёх стартовых турах АПЛ были добыты победы над «Вулверхэмптоном» (6:2) и «Борнмутом» (1:0), а очки терял с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:2).

Голевая победа над «Вулвз» говорит о потенциале «аристократов». Однако новый главный тренер Энцо Мареска пока находится в поиске оптимальных сочетаний, что порождает волнообразную линию результатов. В принципе, можно представить, как это трудно, когда у тебя в заявке почти 30 футболистов.

Тем не менее «Челси» остаётся фаворитом. Мини-подвиги в виде шести голов за матч или выхода в общий этап Лиги конференций после победы над «Серветтом» (2:0, 1:2) — тому подтверждение. Недавно за клуб дебютировал Джейдон Санчо и уже отметился голевой передачей. Общий настрой должен быть хорошим после второй выездной победы подряд в АПЛ.

И третья победа на выезде в чемпионате Англии тоже не выглядит чем-то фантастическим. Дело ведь ещё в том, что «Челси» исторически неплохо проводит дерби с «Вест Хэмом». В последнем «молотобойцы», например, получили пять безответных мячей. С учётом нынешних проблем с атакой, могут получить ещё парочку.

Ставка: победа «Челси» за 2.10.