Экспресс с коэффициентом 5.35: «Барселона» и «Арсенал» беспощадны

Сегодня пройдут заключительные матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Ожидаем, что концовка получится такой же яркой, каким был первый игровой день. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.35.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Арсенал»

«Арсенал» действительно можно назвать фаворитом предстоящего матча. Во-первых, потому что клуб сумел летом сохранить классный состав и дополнительно усилился качественным голкипером. Во-вторых, потому что на старте нового сезона удаётся показывать отличные результаты. «Канониры» провели четыре официальные встречи в АПЛ, где оступились лишь раз — поделили очки с «Брайтоном» (1:1). Зато в трёх остальных случаях у них три победы всухую — над «Вулверхэмптоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:0) и «Тоттенхэмом» (1:0).

«Аталанта» играет на домашнем поле, а потому поддержка ей будет обеспечена. Про фактор перелётов тоже забывать не стоит. Однако эти небольшие преимущества перекрываются большим недостатком — бергамаски менее стабильны. Они провели пять официальных встреч, если считать матч за Суперкубок УЕФА, и потерпели три поражения при двух победах. Трофей отдали мадридскому «Реалу» (0:2), а в Серии А уступили «Торино» (1:2) и «Интеру» (0:4). Из приятного лишь две победы — над «Лечче» (4:0) и «Фиорентиной» (3:2).

Тотал больше 2.5 мяча за 1.85 смотрится интересно. Учитывая нестабильность обороны итальянского клуба на старте сезона, мы бы ждали минимум двух голов от «Арсенала». Но ведь и бергамаски могут огрызнуться. Они неоднократно показывали характер.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Лейпциг»

Подопечные Диего Симеоне бодро начали чемпионат Испании. Они готовы к новым вызовам. Три из пяти встреч «Атлетико» выиграл, а две завершил вничью. Всего два мяча пропустили мадридцы на этом отрезке. Ян Облак – это могучая стена, проверенная годами. Плюс у «матрасников» всегда выделялась крепкая линия обороны. Ну, и опять же не стоит забывать про Антуана Гризманна. Он всегда в хорошей форме.

«Лейпциг» под руководством Марко Розе может преподнести сюрприз мадридскому клубу. Сезон в Бундеслиге клуб начал убедительно. Особенно стоит выделить волевую победу над действующим чемпионом Германии «Байером» — 3:2. «Красные быки» забили все три мяча после того, как проигрывали 0:2. Луа Опенда оформил дубль. Также не стоит забывать о наличии таких молодых талантов в составе «Лейпцига», как Хави Симонс и Беньямин Шешко.

Эта встреча может подарить минимум три забитых мяча. С обеих сторон есть много молодых, перспективных и смелых футболистов. Да и сами по себе «Лейпциг» и «Атлетико» можно назвать результативными командами. Проверим ставку на «обе забьют» за 1.70.

Прогноз на матч «Монако» — «Барселона»

«Монако» бодро стартовал в чемпионате Франции. За четыре тура добыл три победы при одной ничьей. Победы одержаны над «Сент-Этьеном» (1:0), «Осером» (3:0) и даже над «Лионом» (2:0), а ничья случилась в игре с «Лансом» (1:1). Хотя, надо сказать, клуб и тогда был очень близок к победе — открыл счёт на 84-й минуте, но пропустил с пенальти в самой концовке.

«Барселона» справедливо считается фаворитом. Под руководством Ханс-Дитера Флика команда преобразилась и выдала лучший старт в чемпионате Испании с 2017 года. В пяти турах одержала пять побед, а потому единолично возглавляет турнирную таблицу с четырёхочковым отрывом от группы преследователей. А результативность? 17 забитых мячей при четырёх пропущенных — очень солидный показатель. На сумасшедшей победе над «Вальядолидом» со счётом 7:0 каталонцы не успокоились и в последнем матче хлопнули «Жирону» со счётом 4:1.

Логично будет вспомнить, как в середине августа «Монако» обыграл «Барселону» со счётом 3:0 в рамках товарищеского матча. Причём на стадионе «Олимпик Льюис Компани» в Испании. Вот только сейчас испанская команда встала на победные рельсы, и у неё есть все шансы взять реванш у монегасков на их поле. На победу сине-гранатовых можно поставить за 1.70.

Экспресс на Лигу чемпионов

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Аталанта» — «Арсенал» за 1.85.

Ставка 2: обе забьют в матче «Атлетико» — «Лейпциг» за 1.70.

Ставка 3: победа «Барселоны» над «Монако» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.70 Х 1.70 = 5.35.