Талантливые Ямаль и Вирц, опытные Гризманн и Левандовски. Чего ждать от Лиги чемпионов?

Лига чемпионов — это не просто соревнования сильнейших команд европейских чемпионатов, но и выступление талантливых футболистов. На сегодня запланированы очень интересные матчи 1-го тура общего этапа. Мы выделили несколько из них, чтобы оценить шансы звёздных игроков забить гол.

Бонифасе или Вирц?

Матч между «Фейеноордом» и «Байером» вполне может получиться зрелищным. Обе команды выступают в результативных чемпионатах и располагают классными футболистами в линии атаки. Да и леверкузенцы часто пропускают, вырывают волевые победы – за всё это их и полюбили болельщики в прошлом сезоне.

Есть Флориан Вирц, который отмечался результативным действием во всех трёх встречах Бундеслиги. В букмекерских конторах дают на его гол в предстоящем матче коэффициент 3.20. Но есть и ещё один лидер нападения – это Виктор Бонифасе. В минувшем сезоне он много игр пропустил из-за травмы. В последней встрече Бундеслиги нигериец стал автором дубля. На его гол предлагают поставить за 2.10.

В составе «Фейеноорда» лидер нападения Сантьяго Хименес, но текущий сезон начал не так бодро, поэтому гол со стороны нидерландского клуба может прийти от кого угодно. Отметим, что ставки на его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча принимают за 3.20. Оптимальным же вариантом будет гол Вирца. Немец поймал кураж.

Гризманн – бессменный лидер «Атлетико»

Ещё одна красивая вывеска сегодняшнего игрового дня в Лиге чемпионов. Две результативные команды. В прошлом сезоне в ЛЧ «матрасники» полагались на Морату и Гризманна. Первый ушёл летом, а вот француз продолжает оставаться главной надеждой Диего Симеоне. На его гол в предстоящей встрече дают коэффициент 2.90.

Новичок Хулиан Альварес пока похож на тёмную лошадку. Тренер стал не так часто задействовать 24-летнего аргентинца, отводя ему поменьше игрового времени. Но в минувшей встрече с «Валенсией» бывший футболист «Ман Сити» вышел на замену и стал автором гола.

У «Лейпцига» забить может любой футболист. С прошлого сезона теплится надежда, что Хави Симонса наконец-то прорвёт и он начнёт колотить голы всем подряд. Но в трёх турах Бундеслиги у него в графе результативных действий стоит 0. Взять гол Симонса можно за 6.00.

А вот Луи Опенда ответственно подходит к важным матчам. Недавно «Лейпциг» обыграл «Байер» благодаря дублю бельгийца. Его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча оценён в 3.20.

Но «матрасники» вдобавок ещё и являются мастерами классной обороны. Да и Ян Облак всегда выручает в опасных моментах. Поэтому лучшим вариантом будет рассмотреть возможных авторов гола в составе мадридцев. И пока больше верится, что если кому-то и удастся забить, то это Гризманну. У него большой опыт в таких матчах.

Если Левандовски не сможет, Ямаль поможет

А что если Александр Головин забьёт каталонцам? Тогда сыграет коэффициент 5.00. Но это маловероятно, ведь российский полузащитник недавно поправился и восстановился после травмы. Ему ещё нужно немного времени, чтобы выйти на пик формы. Вот отдать голевой пас он вполне способен.

«Барселона» невероятна в этом сезоне. Она сносит всех на пути. Каталонцы возглавляют таблицу Примеры, выиграв все пять матчей. Результативность клуба в полном порядке – забито уже 17 мячей. Четыре положил Левандовски, по три Ямаль, Рафинья и Ольмо. Но последний травмирован. А вот у молодого и талантливого 17-летнего Ламина есть отличные шансы забить. На его гол предлагают поставить с коэффициентом 3.00. В чемпионате Испании его результативная серия длится все пять туров.

Никак не хочет стареть Левандовски. С годами он стал как будто ещё точнее, выносливее и изобретательнее. Он забивал в трёх из пяти последних матчей за «Барселону». Букмекеры больше верят в его голевое чутьё и предлагают коэффициент 1.90 на индивидуальный тотал поляка больше 0.5 мяча. Плюс если вдруг пенальти, то бить его пойдёт Роберт.

Прогнозы на Лигу чемпионов:

Ставка 1: Флориан Вирц забьёт в матче «Фейеноорд» — «Байер» за 3.20.

Ставка 2: Гризманн забьёт в игре «Атлетико» — «Лейпциг» за 2.90.

Ставка 3: Левандовски забьёт в матче «Монако» — «Барселона» за 1.90.

Ставка 4: Ламин Ямаль забьёт в матче «Монако» — «Барселона» за 3.00.