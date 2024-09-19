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Адмирал — Динамо Москва, прогноз на матч КХЛ 20 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Адмирал» — «Динамо» М. Гусев и Уил отдадут все силы
Максим Ермаков
«Адмирал» — «Динамо» М: прогноз на матч КХЛ
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Никита позаботится о восстановлении команды.

20 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» будет принимать московское «Динамо» на «Фетисов Арене». Начало встречи – в 12:30 мск. Всех интересует вопрос – когда закончится полоса неудач бело-голубых?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Динамо» М 20 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90. Шансы клуба из Владивостока оценили в 3.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Динамо» М (20.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда из Владивостока способна на сюрпризы. Она это неоднократно доказывала и в прошлом сезоне, не говоря уже об этом. Если раньше «Адмирал» ассоциировался со стабильно хорошо обороняющейся командой, то теперь он постепенно раскрывает атакующий потенциал.

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Регулярный чемпионат подопечные Леонида Тамбиева начали с победы над «Витязем» (3:2), но затем уступили в двух встречах подряд – «Куньлуню» (4:5 ОТ) и ЦСКА (2:6). В этом нет ничего удивительного. «Драконы» в этом сезоне показывают добротный хоккей, а армейцы в тот момент поймали кураж.

Зато в минувшей встрече «моряки» повторили собственный рекорд результативности, взяв реванш у «Куньлуня» со счётом 7:1. Шулак оформил дубль, а Гутик, Старков и Шэн набрали по три очка по системе «гол+пас». Добавим, что это была первая игра «Адмирала» на домашнем льду в этом сезоне.

Вторая пройдёт с московским «Динамо», которое проваливает старт регулярного чемпионата. Тревожный звоночек прозвучал уже в первом матче сезона. Бело-голубые уступили «Куньлуню» (1:3), но затем обыграли «Северсталь» (3:1). В тот момент можно было простить поражение от «драконов», если бы не очередные неудачные игры.

Подопечные Алексея Кудашова проиграли «Ладе» (3:6) и «Спартаку» (2:4), немного расслабились, победив минское «Динамо» (6:3), а в последней встрече вновь уступили. На этот раз в московском дерби с ЦСКА (1:3). В этот день свой день рождения отмечал Александр Овечкин. Как известно, воспитанник «Динамо» следит за матчами бело-голубых. Но поздравить его победой не получилось.

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В такие тяжёлые моменты должен поднять боевой дух на льду капитан команды Никита Гусев. В комментариях после поражения армейцам он высказался, что бело-голубым нужно вытаскивать из себя всё во время поездки на Дальний Восток. Вот только взаимоотношения между «Адмиралом» и «Динамо» непростые. «Моряки» выиграли три из пяти последних встреч. Но последние две игры остались за москвичами. В каждой забрасывал Джордан Уил.

Никита Гусев – отличный ассистент канадца. С учётом его рвения и мотивации, а также статуса капитана в нём нет никаких сомнений. Если его тройка выдаст лучший результат, то одну из шайб должен забрасывать Уил. Поставить на это можно с коэффициентом 4.00. И, кстати, в этом сезоне канадец пока не забивал. Может быть, пора?

Ставка: Джордан Уил забросит шайбу за 4.00.

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