«Авангард» — «Автомобилист». «Ястребы» воспрянут духом на «G-Drive Арене»

20 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с «Автомобилистом» на «G-Drive Арене». Начало встречи – в 16:30 мск. Серия поражений омичей затянулась. Смогут ли они прервать её в матче с екатеринбуржцами?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 20 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» (20.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Когда омичи начинали сезон, казалось, что отсутствие лидеров Буше и Ткачёва никак не сказывается на результатах. Они сразу одержали победу над «Сибирью» (2:1), а затем поочерёдно обыграли «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (4:1). Радости болельщиков не было предела. Вот так старт!

На этом положительные моменты закончились, и стали проявляться проблемы «ястребов». Вели 2:0 в матче с «Амуром», но умудрились проиграть по буллитам. Провалили полностью первый период в «Сибирью», уступив в итоге 1:4. И, наконец, последнюю встречу проиграли «Салавату Юлаеву» — 2:4. Четыре из пяти шайб в этих трёх играх были заброшены в большинстве. Хоть что-то хорошее. Вот только нужно ещё уметь грамотно действовать в обороне и забивать в равных составах.

Но беда совсем не в этом. Три победы и поражение от «Амура» (2:3 Б) пришлись на домашние матчи «Авангарда». При своих трибунах омичи всегда выступают с особым настроем. Поддержка в Омске что надо. И очень не хватает Буше и Ткачёва. Сергей Звягин недавно рассказал, что Рид уже провёл несколько тренировок. Надеемся, скоро вернётся на лёд.

«Автомобилист» в этом плане может стать подходящим соперником для омичей. Эту встречу «Авангард» проведёт на «G-Drive Арене», где так хорош. А вот екатеринбургский клуб проиграл обе выездные встречи в этом сезоне. Сначала «Торпедо» (1:3), а затем «Салавату Юлаеву» (3:5).

Но у уфимцев подопечные Николая Заварухина взяли реванш дома. Причём сделали это показательно – 6:1. Последнюю встречу «Автомобилист» проиграл «Барысу» (1:2 Б), для которого эта победа стала первой в сезоне. После такой неудачи настроение вряд ли будет хорошим.

10 последних очных матчей клуб из Екатеринбурга проигрывал на выезде омичам. Если даже статистика личных встреч убеждает нас в преимуществе «ястребов», этим нужно пользоваться. Ну и напомним, что дома «Авангард» играет совсем по-другому, а вот «Автомобилист» на выезде слаб. Поставить на победу омичей можно за 2.20.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.20.