«Зенит» — «Факел». Никаких проблем для лидера РПЛ

Не успел отгреметь 4-й тур Кубка России, как пришла пора возвращаться к Российской Премьер-Лиге. В субботу, 21 сентября, среди прочих сразятся за очки петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Матч 9-го тура РПЛ состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Зенит» — «Факел» 21 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают принимающую сторону неоспоримым фаворитом. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.22, что даже в приближении переваливает за 80% вероятности. Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 16.00 — чуть больше 6% вероятности. В ничью тоже не особенно верят.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.55. Если хозяева выиграют с разницей минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу петербуржцев.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Факел» (21.09.2024)

Если совсем коротко о соперниках — у одного всё хорошо, а у другого всё плохо. Набрав 20 из 24 возможных очков за восемь туров, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Отрыв от ближайших преследователей — «Краснодара» и «Локомотива» — составляет два очка. Ошибка может стать принципиальной, а потому важно сохранять концентрацию.

При этом в будни петербуржцы спокойно разобрались с казанским «Рубином» (2:0) в Кубке России и досрочно квалифицировались в стадию плей-офф. Первым результативным действием отметился новичок Александр Соболев. Несмотря на оскорбительные кричалки в свой адрес со стороны невских болельщиков, нападающий уже приносит пользу.

И если подопечные Сергея Семака успевают доминировать всюду, то «Факел» полирует место в зоне вылета. Пять набранных очков за восемь туров при пяти поражениях и всего лишь одной победе — это плачевный результат, если собираешься остаться в лиге. В Кубке России ситуация не лучше: четыре тура позади, а у команды — ни одного очка.

Банальная истина, но без голов не бывает побед и почти не бывает очков. А с голами у воронежцев крайне туго, и от тренерской чехарды, разумеется, лучше не становится. Дмитрий Пятибратов вернулся на пост главного тренера, однако под его руководством клуб успел провести уже семь встреч и забил всего лишь три мяча. Скудно.

«Зенит» в этом сезоне провёл только три матча на домашнем стадионе. Однако ни разу не пропустил, хотя соперники были серьёзные — «Ростов» (5:0), московское «Динамо» (1:0) и «Спартак» (0:0). Кроме того, в четырёх последних встречах с «Факелом» на «Газпром Арене» петербургский клуб тоже сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Даже если тренерский штаб решит поберечь некоторых футболистов на следующий тур РПЛ, для мачта с конкурентом «Краснодаром», сине-бело-голубые вряд ли пропустят от «Факела». На днях воронежцы проиграли всухую «Акрону» (0:2) в гостевой встрече Кубка России. Уступят и теперь в Санкт-Петербурге.

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.84.