«Ливерпуль» — «Борнмут». После 3:1 с «Миланом» можно отдохнуть

Обновлённая Лига чемпионов благополучно стартовала, но график очень плотный. Уже 21 сентября вернётся английская Премьер-лига, стартует 5-й тур. Среди прочих за очки будут сражаться «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» 21 сентября 2024 года

Букмекеры считают фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.30, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа «Борнмута» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80 — чуть больше 10% вероятности. Ничья тоже маловероятна, коэффициент в районе 6.50.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.38, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 3.00. Причём победу хозяев минимум в два мяча можно найти с коэффициентом 1.76. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0 в пользу ливерпульцев.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Борнмут» (21.09.2024)

«Ливерпуль» возвращается на арену АПЛ после волевой победы над «Миланом» в Лиге чемпионов. Это было хорошо! Ливерпульцы пропустили первыми уже на третьей минуте, но трижды забили в ответ. Почти за то же количество передач (460 против 446) получилось создать куда больше (11 ударов в створ из 23 всего против лишь двух из восьми у миланцев).

На этом фоне домашнее поражение от «Ноттингема» (0:1) в прошлом туре чемпионата Англии можно забыть. Скорее всего, тренерский штаб просто решил подготовиться к старту в еврокубках. Как видно, не зря. Сейчас можно смело заявлять, что под руководством Арне Слота мерсисайдский клуб выглядит солидно и опасно. Разгром «МЮ» — подтверждение.

«Борнмут» в прошлом сезоне выглядел бодро, а новый начал нестабильно. Из Кубка английской лиги успел вылететь, проиграв «Вест Хэму», а в английской Премьер-лиге из положительного разве что победа над «Эвертоном» (3:2) и ничья с «Ньюкаслом» (1:1). В последнем же туре команда уступила всухую «Челси» (0:1) на своём поле.

Даже по результатам видно, что у подопечных Андони Ираолы есть определённые проблемы с обороной. Они регулярно пропускают. А если обратятся к истории, то вообще могут ужаснуться. За пять последних выездов на «Энфилд» клуб из Борнмута пропустил 20 мячей — в среднем по четыре за матч. Это очень много. И новый выезд ничего хорошего не сулит.

На середину следующей недели у «Ливерпуля» запланирована встреча в Кубке английской лиги с «Вест Хэмом». Не исключено, что тренерский штаб захочет дать футболистам немного отдохнуть, а потому игра будет не такой активной. Запаса у мерсисайдцев вполне хватает, чтобы на классе обыграть «Борнмут». Достаточно забить один-два мяча и не пропустить.

Ставка: тотал меньше 4.5 мяча и «Ливерпуль» выиграет за 1.90.