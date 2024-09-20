«Рубин» — ЦСКА. Николич закрепит победу над «Краснодаром»

Не успел отгреметь 4-й тур Кубка России, как пришла пора возвращаться к Российской Премьер-Лиге. В субботу, 21 сентября, среди прочих за очки сразятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Матч 9-го тура РПЛ состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Рубин» — ЦСКА 21 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Рубина» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50 — чуть больше 25% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что матч Российской Премьер-Лиги не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96. При этом наиболее вероятными являются счета 1:1 и 1:0 в пользу московского клуба.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (21.09.2024)

В России закрылось трансферное окно, и Transfermarkt традиционно подвёл итоги. Стоимость состава казанского «Рубина» выросла почти на 30%. Сейчас клуб по цене — крепкий середняк РПЛ. В частности, форвард казанцев Мирлинд Даку, который с пятью забитыми мячами входит в гонку бомбардиров, стал стоить € 6 млн.

Вот только результаты заметно просели. Если в конце августа подопечные Рашида Рахимова выдали серию из трёх побед, то возвращение после сентябрьской международной паузы принесло два поражения в двух матчах — от «Крыльев Советов» в чемпионате России и от «Зенита» в Кубке России. В обоих случаях — со счётом 0:2.

Столичный ЦСКА, в свою очередь, должен быть на кураже. В будние дни клуб на своём поле в Кубке России обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Такого территориального преимущества, как в других домашних матчах с сильными соперниками — «Локомотивом» (0:1) и «Зенитом» (0:1) — не было. Зато теперь удалось реализовать моменты и добиться победы.

У армейцев в этом сезоне собрался неплохой состав, есть хороший тренер. Но в целом по сезону остаётся ощущение, что им не хватает нападающего высокого класса. Тамерлан Мусаев хорош, но пока ещё растёт. А Секу Койта и Саулю Гуарирапе, по словам Марко Николича, требуется время, чтобы показывать свой уровень.

Получается, что красно-синие спокойно справляются с середняками и аутсайдерами — победы над «Оренбургом» (5:1), «Акроном» (4:0) и «Ахматом» (2:0) это подтверждают. А взломать оборону претендентов на топ-3 РПЛ получается редко. Если вообще получается. Однако недавний матч с «Зенитом» показал, что оборона «Рубина» сейчас далека от идеала.

При этом атакуют казанцы в последнее время тоже плохо. Последний гол получилось забить ещё в августе. На таком фоне можно подумать над лобовой победой ЦСКА. Альтернативный вариант с подстраховкой — тотал меньше 3.5 мяча и гости не проиграют. Всё же пропускают хозяева не так много, а на домашнем стадионе могут собраться.

Ставка: ЦСКА победит за 2.16.