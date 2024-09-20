«Акрон» — «Краснодар». Дзюба послужит талисманом

С момента появления Артёма в составе тольяттинцев они выиграли два матча с общим счётом 5:0. Чего ждать в игре с «быками»?

После безумных матчей общего этапа Лиги чемпионов переключаем внимание на внутренние чемпионаты. 21 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» будет принимать «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Начало встречи – в 14:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Краснодар» 21 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «быкам» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.73. Шансы тольяттинцев оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Акрон» — «Краснодар» (21.09.2024)

«Акрон» тихо и размеренно осваивается в Премьер-Лиге. Команда оказалась совсем не подарком, а теперь, когда её состав пополнил ветеран Артём Дзюба, окрепла ещё сильнее. Нападающий очень полезен на поле даже в свои 36 лет. Плюс он станет отличным наставником для тольяттинской молодёжи.

С таким усиление подопечные Заура Тедеева вполне могут рассчитывать сохранить прописку в РПЛ. В первом же своём матче за «Акрон» Артём Дзюба сделал голевую передачу, а команда победила с разгромом «Химки» — 3:0. В минувшем матче Кубка России клуб из Тольятти вновь выиграл, но уже у «Факела» (2:0).

Бывший нападающий «Зенита» не отметился результативным действием и ушёл на замену на 62-й минуте. А вышедший вместо него 19-летний Грибов забил гол. Если брать во внимание все турниры, то беспроигрышная серия «Акрона» длится четыре встречи. В том числе была победа над сине-бело-голубыми по пенальти – 1:1 (5:4 пен.).

Самое важное для «Краснодара» — это правильно настроиться на соперника. Нельзя допускать недооценку, которая часто приводит к неожиданным провалам топовые команды. Подопечные Мурада Мусаева классно начали этот сезон как в чемпионате России, так и в Кубке. 11 матчей они не проигрывали, а победная серия насчитывала семь встреч.

Всё имеет свойство заканчиваться, и «быки» проиграли ЦСКА (0:2) в кубковом матче. Однако в РПЛ они по-прежнему остаются непобеждёнными. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет всего лишь два очка. Последние четыре победы в первенстве краснодарцы одержали всухую.

Всё это ещё раз подчёркивает, что критики ошибались, когда скептически отнеслись к работе Мурада Мусаева. Вот только их это не останавливает. Камни продолжают лететь в тренера «Краснодара». Недавно бывший футболист Александр Канищев сказал, что это футболисты делают результат, а заслуги Мусаева в этом нет.

Быть может, наставника подталкивает и мотивирует столько критики в свой адрес? Поэтому «Краснодар» несётся на полной скорости и метит в лидеры? Если это так, то пусть продолжают ругать тренера чёрно-зелёных, а мы будем наслаждаться результатом.

В прошлых матчах с командами из первой пятёркой таблицы РПЛ «Акрон» уступал – «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:4). Правда, с момента этих встреч тольяттинцы стали более собранными и уверенными в себе. Плюс получили в своё распоряжение Дзюбу. Также нельзя не отметить сосредоточенность команды Заура Тедеева в защите. Не исключаем даже нулей на табло. А в качестве ставки предложим тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.