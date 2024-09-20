«Металлург» — «Нефтехимик». Андрей Разин задолжал болельщикам

Ещё одно поражение нижнекамцам поклонники могут не простить. В новом сезоне КХЛ таковых уже два.

21 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» предпримет ещё одну попытку обыграть «Нефтехимик. Встреча пройдёт на «Арене-Металлург». Начало – в 14:30 мск. Андрей Разин задолжал болельщикам.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 21 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитом «Магнитку». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы нижнекамцев оценили в 3.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.25. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» (21.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Одна победа в шести матчах регулярного чемпионата – это результат действующего обладателя Кубка Гагарина на старте сезона. Обыграть удалось только СКА (5:4 ОТ). Серия поражений «лис» длится на протяжении четырёх встреч. Видимо, бывший тренер сборной России Владимир Плющев прав, нельзя было Андрею Разину так рано надевать корону.

Или карма наказывает «Магнитку, или поведение тренера повлияло на настрой и состояние хоккеистов. А ведь началось всё с технического поражения во время межсезонья от «Нефтехимика», когда Разин увёл команду в раздевалку из-за решения судьи, с которым он был не согласен.

Вообще создаётся ощущение, что для возвращения к победам «Металлургу» нужно просто закрыть гештальт и выиграть у нижнекамского клуба. Ведь сразу после победы над СКА у «лис» было две встречи с «Нефтехимиком», которые они проиграли – 0:2 и 2:3. Дальше последовали поражения от «Ак Барса» (0:2) и «Северстали» (2:5). Становится только хуже.

И календарь предоставляет ещё одну возможность для подопечных Андрея Разина взять реванш у «волков». Третья встреча на старте регулярного чемпионата с «Нефтехимиком». Болельщики могут и не простить, если «лисы» проиграют вновь. Сам тренер в недавнем интервью сказал, что есть проблемы с составом, добавив, что нужно не развалить игру, которая давала результат. А разве она ещё осталась?

Олег Леонтьев, кажется, мстит Андрею Разину за нелестные отзывы в его адрес во время послематчевой пресс-конференции. Того самого матча, с которого тренер «Магнитки» увёл команду. «Нефтехимик» черпает положительные эмоции и поднимает настрой победами над обладателем Кубка Гагарина.

Правда, такого запала хватает ненадолго. Обыграв дважды подряд магнитогорцев, «волки» победили «Локомотив» (1:0), но в последних двух встречах уступили. Сначала «Сибири» (2:5), а затем «Трактору» (2:3). Несмотря на эти результаты, у «волков» будут шансы обыграть «Металлург» в третий раз. Хотя бы за счёт самоотдачи своих вратарей.

Артём Загидулин и Филипп Долганов на данном этапе являются одними из лучших вратарей КХЛ по отражённым броскам. Сезон только начался, а в их активе уже есть «сухие» матчи. Потерянным нападающим «Металлурга» будет сложно. Хотя есть шанс воспользоваться спадом «Нефтехимика». Андрей Разин должен что-то придумать.

Если даже «Магнитка» пойдёт вперёд и начнёт забивать нижнекамцам, ответ последует моментально. Скорее всего, этот матч получится боевым, равным. Команды покажут характер, и обе забросят больше 1.5 шайбы. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.80. Но, откровенно говоря, в победу магнитогорцев уже не верится.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.80.