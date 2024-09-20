«Торпедо» — СКА. Ротенберг счастлив, а Ларионов — на нервах

21 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет принимать СКА на арене «Нагорный». Начало встречи – в 17:00 мск. Что-то нижегородцы зачастили с поражениями. Но как прервать серию в игре с таким соперником, как петербуржцы?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 21 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу армейцев с Невы в основное время можно с коэффициентом 2.00. Шансы нижегородцев оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА (21.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Совсем не похожи многие команды на себя на старте регулярного чемпионата. В числе их «Торпедо», над которым сгустились тучи. Даже Игорь Ларионов оказался не в силах бороться с критикой и после очередного поражения в последнем матче от «Северстали» заявил пресс-службе хозяев, что не будет отвечать на вопросы по Zoom. КХЛ вынесла предупреждение наставнику автозаводцев.

Скорее всего, это связано с давлением. В такой ситуации нервы могут сдать даже у самых сильных тренеров. Нижегородцы проиграли пять из семи матчей. В последних трёх встречах подряд они потерпели поражения от «Спартака» (2:4), «Сочи» (3:5) и «Северстали» (4:5). А ведь этим летом «Торпедо» получило в свой состав опытных Войнова, Кагарлицкого и Свечникова. Тогда в чём же дело?

По словам Ларионова, его подопечные часто дарят соперникам те моменты, которых они не заслуживают. Если так будет продолжаться, то СКА непременно воспользуется подарками. Петербургский клуб только начинает набирать обороты. Летом команду пополнил Евгений Кузнецов. Его опыт великолепной игры в НХЛ непременно окажется полезным. Но не всё сразу.

Бывшему напарнику Овечкина потребовалось время для адаптации внутри КХЛ. СКА выиграл последние две встречи – у «Лады» (4:3 ОТ) и «Сочи» (7:4). В этих матчах Евгений отдал четыре результативные передачи. Удивил 18-летний Иван Демидов. Он набрал пять очков по системе «гол+пас» за этот короткий отрезок.

В общем, есть ощущение, что всё у Романа Ротенберга начало получаться. Новички постепенно привыкают к его установкам, тактике и выдают нужный результат. Про Демидова тренер СКА сказал, что у молодого нападающего есть хоккейный интеллект. А также отметил, что видит в нём будущее.

Это ещё раз намекает нам, что, в отличие от «Торпедо», в петербургском клубе нет никакого напряжения. Если подводить итоги, то будет разумно поставить на победу СКА в основное время с коэффициентом 2.00.

Ставка: победа СКА за 2.00.