«Ювентус» — «Наполи». Лукаку и Кварацхелия будут близки к победе

После эмоциональных матчей в Лиге чемпионов будет сложно переключиться на внутренние чемпионаты. Но в них игры обещают получиться не менее яркими. 21 сентября во встрече 5-го тура Серии А «Ювентус» будет принимать «Наполи» на стадионе «Альянц». Начало – в 19:00 мск. Красивая вывеска!

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 21 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами туринцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.25. Шансы неаполитанцев оценили в 3.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.95.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» (21.09.2024)

«Ювентус» подходит к предстоящему матчу в чемпионате Италии с классным настроением. Во вторник туринцы провели первый матч нового формата Лиги чемпионов, обыграв ПСВ — 3:1. Тьяго Мотта справляется со своей новой работой. Руководство не ошиблось с выбором – это факт.

В Серии А чёрно-белые идут без поражений. Они побеждали «Комо» (3:0), «Верону» (3:0) и дважды сыграли вничью – с «Ромой» (0:0) и «Эмполи» (0:0). Так как основной вратарь Микеле Ди Грегорио провёл встречу с ПСВ, его место, скорее всего, займёт Маттиа Перин.

Но недооценивать этого вратаря тоже не стоит. Даже если Мотта проведёт ротацию и выпустит его на поле, он может показать отличную игру. Нулевая ничья с «Эмполи» — это его работа. Ну и если мы говорим о возможных изменениях в составе туринцев, то глубина у чёрно-белых вполне достойная.

«Наполи» в этом сезоне играет под руководством Антонио Конте. Легенды «Ювентуса» не только как футболиста, но и как тренера. Напомним, с туринцами в роли наставника специалист выигрывал трижды чемпионат Италии и дважды – Суперкубок страны. Поэтому определённая мотивация на бывшую команду у него должна присутствовать.

«Партенопейцы» с Антонио Конте проиграли матч 1-го тура Серии А «Вероне» (0:3). Несомненно, это провал. Но следующие три встречи «Наполи» выиграл. Он победил «Болонью» (3:0), «Парму» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Сделаем скидку на уровень соперников. Конечно же, он несопоставим с возможностями «Ювентуса». Но результат есть.

Во время трансферного окна состав неаполитанцев пополнил Ромелу Лукаку. На его счету два гола и две результативные передачи в двух матчах. Шикарный старт! Хвича старается не отставать – два мяча и два голевых паса в четырёх играх. В общем, вырисовывается очень классное сочетание игроков в атаке. Не говоря уже о футболистах защиты, которые тоже забивают.

У «Наполи» была полноценная недельная подготовка, отсутствуют травмы важных игроков, и есть отличный настрой на достижение поставленных задач. Антонио Конте должно быть удобно играть с «Ювентусом». Конечно, при Тьяго Мотте туринцы действуют совершенно по-иному, но всё-таки небольшие изменения в составе определённо последуют. А если нет, скажется усталость. Мы предпочтём ставку на победу «Наполи» с форой (0) за 2.40.

Ставка: победа «Наполи» с форой (0) за 2.40.