«Реал» — «Эспаньол». Беллингем, Мбаппе и Винисиус феноменальны

21 сентября в матче 6-го тура Примеры «Реал» будет играть с «Эспаньолом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 мск. «Сливочные» отстают от «Барселоны» на четыре очка. Нужно навёрстывать.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Эспаньол» 21 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «сливочных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.18. Шансы «попугаев» оценили в 17.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Примеры «Реал» — «Эспаньол» (21.09.2024)

Мадридский «Реал» возвращается в чемпионат Испании после победы над «Штутгартом» в Лиге чемпионов – 3:1. Мбаппе, Рюдигер и Эндрик провели классную работу, забив по голу. Потихоньку «сливочные» возвращаются на пик формы и будут готовы продолжить борьбу с «Барселоной» за первую строчку. Пока отставание от каталонского клуба составляет четыре очка, но это некритично.

Подопечные Карло Анчелотти идут без поражений в Примере. Они победили «Вальядолид» (3:0), «Бетис» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0). Дважды «Реал» сыграл вничью – с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Килиану потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться в мадридском клубе.

В последних двух встречах чемпионата Испании он забил три мяча. Ощущается, что дальше его показатели будут только расти. Под руководством Карло Анчелотти находится классный состав. Привыкает к обстановке 18-летний Эндрик. На его счету не только гол в Лиге чемпионов, но и в Примере.

Восстановился после травмы Джуд Беллингем. Он провёл на поле 80 минут в игре со «Штутгартом». Недавно разгорелись слухе о конфликте англичанина с нападающими «Реала», в том числе с Мбаппе. Но он их успешно опроверг, рассказав, что все они хорошие друзья, причём не только на поле.

«Эспаньол» в прошлом сезоне выступал в Сегунде, поэтому ему потребовалось время на адаптацию к более напряжённому ритму и соперничеству. Чемпионат Испании начался для «попугаев» тяжело. Они проиграли «Вальядолиду» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (0:1).

В последних трёх матчах бело-синие одержали две победы – над «Райо Вальекано» (2:0) и «Алавесом» (3:2), а также сыграли в нулевую ничью с «Атлетико». Хорошие впечатления оставляет Хавьер Пуадо, автор хет-трика в ворота «славных». Защитникам «сливочных» нужно обратить на него внимание и грамотно перекрывать.

Встреча «Реала» и «Эспаньола» может получиться результативной. Много говорить о возможностях и составе «сливочных» даже не придётся. Это невероятная компания звёздных футболистов, особенно это касается линии нападения. У «попугаев» тоже будут шансы отличиться, всё-таки такие команды часто недооценивают.

Ну и, наконец, последние три очные встречи заканчивались минимум четырьмя забитыми голами. Поэтому мы предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.03.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.03.