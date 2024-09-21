Станкович — от слова танк. «Спартак» обыграет «Динамо» в дерби

Не успел отгреметь 4-й тур Кубка России, как пришла пора возвращаться к чемпионату России. В воскресенье, 21 сентября, состоится центральный матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Москва. Столичное дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Спартак» — «Динамо» М 22 сентября 2024 года

Несмотря на внешне схожий уровень соперников, букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Динамо» немного вероятнее ничейного исхода и имеет коэффициент 3.80 (около 26% вероятности).

Вместе с тем аналитики считают, что московское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58 (более 60% вероятности). При этом наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1 или 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» М (22.09.2024)

Дерби любого ранга — это всегда про борьбу и эмоции. Зачастую победитель определяется мелочами по ходу встречи. Однако в данном случае «Спартак» имеет больше преимуществ и видится небольшим фаворитом. По крайней мере, на бумаге. И первая причина лежит на поверхности — клуб сыграет на своём стадионе.

Красно-белые в этом сезоне куда лучше проводят домашние игры. Например, из четырёх домашних матчей в чемпионате России они выиграли три при одной нулевой ничьей. Победы, кстати, были всухую: над «Крыльями Советов» (3:0), «Факелом» (3:0) и «Рубином» (1:0). Ничья пришлась на «Ахмат» (0:0), которому повезло.

Вторая причина заключается в общем состоянии столичной команды. С приходом Деяна Станковича она заметно преобразилась. Скандалов стало куда меньше, а футбол демонстрируется более эффективный. Отсюда соответствующие результаты. Очень хорош новичок Эсекьель Барко, прогрессирует Манфред Угальде. В двух словах, всё неплохо.

Третий гвоздь в крышку — это история противостояний. В последние годы «Спартак» научился играть с «Динамо». Товарищеские встречи в счёт не берём, зато в шести прошлых официальных дерби у красно-белых пять побед и лишь одно поражение. Причём один из триумфов случился в этом сезоне уже при новом тренере — 3:0 в 1-м туре Кубка России.

Чем может парировать московское «Динамо»? Да, пожалуй, ничем. Команда Марцела Лички в будни в Кубке России с трудом обыграла махачкалинское «Динамо» (2:2, 5:3 пен.), а единственная сентябрьская победа в основное время случилась в матче с «Ахматом» (4:2). С «Оренбургом» (2:2) и «Пари НН» (0:0) пришлось довольствоваться только одним очком.

Нетрудно заметить, что оборона бело-голубых справляется далеко не всегда. Это прогнозировалось ещё в начале сезона, ведь в центре обороны нередко появляются 19-летние защитники. Молодым, как мы помним, свойственно ошибаться. Да и у, казалось бы, тёртых парагвайцев Роберто Фернандеса и Фабиана Бальбуэны стабильность хромает.

Думаю, мудрить здесь не стоит. Лобовая победа «Спартака» выглядит заманчиво. Банда Деяна Станковича сплотилась, тренер защищает своих подопечных, новички набирают кондиции и встраиваются в систему. Они должны быть на кураже после разгрома «Крыльев Советов» в Кубке России и спокойно обыграть «Динамо», выступление которого сейчас хаотично.

Ставка: победа «Спартака» за 1.97.