«Манчестер Сити» — «Арсенал». Во всём виноват календарь!

1-й тур Лиги чемпионов отгремел, но времени скучать нет. Пришла пора возвращаться на внутреннюю арену. В воскресенье, 22 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Арсенал». Центральная встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 22 сентября 2024 года

Несмотря на конкуренцию обеих команд за чемпионство, букмекеры в очной встрече отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 53% вероятности. Победу «Арсенала» можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60 — около 20% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча английской Премьер-лиги не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. При этом наиболее вероятными являются счета 1:1 и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» (22.09.2024)

Что общего между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» прямо сейчас? Как минимум две вещи. Во-первых, оба клуба в будни в матчах 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с представителями итальянской Серии А добились лишь одного очка из трёх возможных. Манчестерский клуб сыграл вничью с «Интером» (0:0), а лондонский — с «Аталантой» (0:0).

Во-вторых, обе стороны спорят за чемпионство в английской Премьер-лиге ещё с прошлого розыгрыша. «Горожане» выиграли все четыре матча в новом сезоне, а потому единолично возглавляют турнирную таблицу с 12 очками. «Канониры» отстают на два очка, но благодаря хорошей разнице забитых и пропущенных мячей занимают второе место. Правда, преследователей пока много.

Фактически предстоящая очная встреча — это возможность улучшить свои позиции и создать задел на будущую борьбу. «Сити» при победе скинет главного преследователя с хвоста и закрепит лидерство, а «Арсенал» при победе отберёт очки у конкурента и временно выйдет на первое место. В подобных матчах многое решают небольшое нюансы как во время игры, так и до неё.

И у команды Хосепа Гвардиолы на данном отрезке сезона более благоприятный календарь. До встречи с «Интером» был матч с «Брентфордом» (2:1), который, при всём уважении, значительно уступает в классе. Подопечные Микеля Артеты, в свою очередь, до встречи с «Аталантой» бились в дерби с «Тоттенхэмом» (1:0) и потратили силы.

Второй момент заключается в более сложной логистике гостей. «Манчестер Сити» никуда не выезжал с конца августа, когда провёл последний матч на выезде с «Вест Хэмом» (3:1). «Арсенал» же возвращается из Италии, а от Бергамо до Манчестера даже напрямую более 1500 км. Перелёты и переезды при столь плотном графике не могут не сказываться на состоянии.

Финальный аргумент в пользу преимущества хозяев — кадровые проблемы у гостей. Если Букайо Сака сумел избежать серьёзной травмы, то скорого возвращение также являющегося лидером атаки Мартина Эдегора ждать не приходится. Кроме того, у «канониров» много потерь в линии обороны. Потому победа «горожан» выглядит логично.

Ставка: «Манчестер Сити» победит за 1.88.