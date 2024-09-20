«Реймс» — «ПСЖ». Сафонов не готов сидеть на лавке

Теперь у российских болельщиков появилось ещё больше причин наблюдать за Лигой 1. 21 сентября в матче 5-го тура «Реймс» будет играть с «ПСЖ» на стадионе «Огюст Делон». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реймс» — «ПСЖ» 21 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами парижан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.45. Шансы красно-белых оценили в 6.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.45. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 «Реймс» — «ПСЖ» (21.09.2024)

Начинал новый сезон «Реймс» с поражения от «Лилля» (0:2). Этого хватило, чтобы Лука Элснер довёл игру своих подопечных до нормального состояния. Следующие три встречи красно-белые не проигрывали. Они победили «Ренн» и «Нант» — 2:1, а также сыграли вничью с «Марселем» (2:2).

Словенский специалист перешёл в «Реймс» после работы с «Гавром», которому помог избежать вылета из Лиги 1. С красно-белыми перспектив у тренера будет побольше. Сейчас решающую роль в его команде играет атака. Только благодаря тому, что клуб забивал по два мяча в каждой из трёх последних встреч, получилось набирать очки.

Ещё нужно подкачать защиту, потому что каждый раз в этом сезоне «Реймс» пропускал. В игре с «ПСЖ» просто бежать вперёд и забивать может быть недостаточно. Парижане могут забить гораздо больше, чем предыдущие соперники красно-белых.

Подопечные Луиса Энрике в прошлом матче обыграли «Жирону» в Лиге чемпионов – 1:0. Матч примечателен тем, что в составе «ПСЖ» дебютировал Матвей Сафонов. И сделал это с «сухаря». Конечно, работы у российского вратаря было не так много, но даже в тех моментах, которые были, он выручил.

Журналист Le Parisien Доминик Северак позитивно оценил игру Сафонова, но отметил, что нужно увидеть его ещё раз в деле. Скорее всего, это получится. На сколько выбыл Доннарумма — пока неизвестно. Футболист получил мышечную травму и, по сообщениям официального сайта «ПСЖ», остаётся в лазарете на матч с «Реймсом».

В целом по игре парижан есть только положительные впечатления. Уход Мбаппе не сделал их слабее. Возможно, что красно-синие даже прибавили. Теперь в их составе угроза исходит абсолютно от каждого футболиста. Заиграла молодёжь – Баркола забил четыре мяча в играх первенства. Остаётся в отличной форме Дембеле.

В общем, о составе парижан можно долго рассуждать – он невероятно сильный и свежий. В Лиге 1 «ПСЖ» победил во всех четырёх встречах, сделав это результативно. Он обыграл «Гавр» (4:1), «Монпелье» (6:0), «Лилль» (3:1) и «Брест» (3:1). В том числе поэтому мы рекомендуем ставку на победу парижан с форой (-1.5) за 2.15.

С учётом проблем «Реймса» при игре в обороне, у «ПСЖ» будет много шансов учинить разгром. Ну а если вновь в воротах сыграет Матвей Сафонов – у него есть мотивация занять место Доннаруммы в долгосрочной перспективе. Поэтому он будет очень старателен в каждом из моментов.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15.