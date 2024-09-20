Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа. Кто из проигравших Усику сильнее?

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и именитым Энтони Джошуа. Два топовых британских бойца потерпели тяжёлые поражения от Александра Усика и теперь стремятся вернуться в элиту мирового бокса.

Дата и время боя Джошуа — Дюбуа

Поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа начнётся около 1:30 мск 22 сентября.

Где смотреть бой Джошуа — Дюбуа

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бой покажут на платформе DAZN.

Коэффициенты букмекеров на бой Джошуа — Дюбуа

Букмекеры считают фаворитом боя Джошуа. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.25, а на его соперника дают котировку 4.20. На ничью можно поставить за 23.0.

Полный бой идёт за 3.85, а досрочное завершение поединка оценили в 1.24. На то, что бой завершится нокаутом, дают коэффициент 1.33.

Кто из двух нокаутёров сильнее?

Этих боксёров объединяет в первую очередь то, что оба они проиграли Александру Усику. Причём Энтони Джошуа уступил украинцу дважды, оба раза – решением. А вот Дюбуа не смог выстоять, Усик отправил его в нокаут в девятом раунде.

Как же Дюбуа стал чемпионом по версии IBF? Здесь ему как раз помог Усик. Украинец отказался от обязательной защиты титула. Организация провела бой за звание временного чемпиона между Дюбуа и Филипом Хрговичем. Британец нокаутировал соперника и завоевал временный титул, который затем стал и постоянным.

А что же Джошуа? После поражений от Усика Энтони планомерно набирал форму и побеждал достаточно крепких соперников — Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина. Ну а в своём последнем поединке он деклассировал звезду UFC Фрэнсиса Нганну. Несколько нокдаунов, а затем нокаут уже во втором раунде. Это выглядело очень солидно.

Оба — британцы, оба исповедуют схожий стиль, они — панчеры. Эксперты считают фаворитом Джошуа. Во-первых, он действительно впечатлил в своих последних поединках. Во-вторых, он опытнее и техничнее, его боксёрский IQ выше, чем у соперника. Энтони постарается контролировать темп боя и ждать ошибок соперника. А в том, что они будут, сомневаться не приходится. В бою с куда менее искушённым Хрговичем Даниэль пропустил достаточно много. В поединке с Джошуа расплата будет мгновенной.

На что может рассчитывать Дюбуа? На свою молодость. Разница в семь лет достаточно серьёзна и может сказаться в чемпионских раундах. Но до них ещё нужно дотянуть. Чтобы победить Джошуа, Даниэлю нужно будет превратить этот поединок в настоящую рубку. Постоянный прессинг, много силовой борьбы и клинчей — так можно измотать соперника и найти свой шанс. Если же Энтони будет работать первым номером, то особых вариантов у Дюбуа не останется.

Что выбрать здесь для ставок? Победа Джошуа оценивается низко, нокаут – тоже. Поэтому предлагаем взять временной отрезок боя. В первой половине вряд ли мы увидим развязку. Дюбуа — стойкий парень, ему точно хватит выносливости и концентрации на первую половину боя. А вот начиная с седьмого раунда проблемы станут возникать всё чаще.

К тому же Даниэлю придётся быть более активным и рисковать, на победу решением рассчитывать не приходится. Вкупе с не лучшей защитой это ведёт нас к ставке на победу Джошуа в промежутке с седьмого по 12-й раунды. Коэффициент довольно неплохой — 2.57. На нём и остановимся.

Ставка: победа Джошуа в 7-12-м раунде за 2.57.