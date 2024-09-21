Экспресс с коэффициентом 6.14: «Бавария» выносит соперников, «МЮ» худо-бедно набирает очки

Наступила суббота, а значит, нас ждёт очень много безумно интересных футбольных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.14.

Прогноз на матч «Вердер» — «Бавария»

В последнем матче вдесятером «Вердер» обыграл «Майнц» (2:1). При ничейном счёте «музыканты» получили удаление, но это не помешало забить победный мяч. Остальные две встречи бременцы отыграли вничью – с «Аугсбургом» (2:2) и дортмундской «Боруссией» (0:0).

С «Баварией» шутки плохи. Эта команда невероятно начала сезон, снося всех на пути. В Бундеслиге мюнхенский клуб одержал три победы – над «Вольфсбургом» (3:2), «Фрайбургом» (2:0) и «Хольштайном» (6:1). А ещё в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов деклассировал загребское «Динамо» — 9:1. Венсан Компани идеально подошёл на роль тренера «красных».

При нём команда заиграла совсем по-другому. Именно такого футбола и ждали от «Баварии» давно. Кейн, Мусиала, Гнабри, Олисе – смесь опыта и таланта. Кажется, в этом матче «Вердер» не ждёт ничего хорошего. Наша ставка будет на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 1.87.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд»

Как-то неубедительно начали сезон подопечные Постекоглу. Чемпионат Англии стартовал для них с ничьей с «Лестером» (1:1) и победы над «Эвертоном» (4:0), но затем последовали два поражения – от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала» (0:1). А в недавнем кубковом матче «Тоттенхэм» еле спасся от поражения. «Ковентри Сити» вёл 1:0, но несколько замен Постекоглу спасли ситуацию, и после 88-й минуты удалось забить дважды, вырвав победу.

От «Брентфорда» не ждут многого. Клуб просто выполняет свои задачи, побеждая там, где должен. В новом сезоне АПЛ он обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) и «Саутгемптон» (3:1), а уступил «Ливерпулю» (0:2) и «Ман Сити» (1:2). В последнем матче «пчёлы» тоже добыли волевую победу в Кубке Англии, выиграв у «Лейтона» (3:1). Правда, все голы пришлись на первый тайм.

«Брентфорд» уступил в обеих встречах на выезде в АПЛ. Но, как упомянули ранее, соперниками были топовые клубы. И календарь снова предлагает «пчёлам» сыграть в гостях у сильной команды. Кажется, у Постекоглу будет шанс привести своих подопечных к победе. Коэффициент на этот исход — 1.55.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» пока не одержал ни одной победы в этом сезоне в АПЛ. Команда дважды сыграла вничью – с «Лестером» (2:2) и «Челси» (1:1), а также потерпела два поражения – от «Брентфорда» (1:2) и «Вест Хэма» (0:2). Ведь и состав у «стекольщиков» неплохой. Намного лучше идут дела у «орлов» в Кубке Англии – две победы над «Норвичем» (4:0) и «КПР» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» остаётся нестабильной командой. Кроме того, у него есть много проблем с составом. Травмы не дают покоя Эрику тен Хагу. После поражений от «Брайтона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3) над тренером сгустились тучи. Однако победы над «Саутгемптоном» (3:0) в АПЛ и в Кубке над «Барнсли» (7:0) немного приободрили команду.

Этот матч вполне может закончиться вничью. Нередко команды после таких громких побед остаются без голов в следующих встречах. Вдобавок «Кристал Пэлас» неплохо проявил себя в последних играх. Но «МЮ», как ни крути, всё-таки будет посерьёзнее. Поэтому мы предлагаем поставить, что «красные дьяволы» не проиграют и «обе забьют», за 2.12.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Баварии» с форой (-1.5) над «Вердером» за 1.87.

Ставка 2: победа «Тоттенхэма» над «Брентфордом» за 1.55.

Ставка 3: «МЮ» не проиграет «Кристал Пэлас» и обе забьют за 2.12.

Общий коэффициент: 1.87 Х 1.55 Х 2.12 = 6.14.