«Ростов» — «Динамо». Карпин заставит махачкалинцев сбавить обороты

22 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Ростов» будет играть с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи – в 16:30 мск. Команда Хасанби Биджиева не на шутку разошлась. Сможет ли Карпин её остановить?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Динамо» Мх 22 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами ростовчан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.55. Шансы махачкалинцев оценили в 6.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» Махачкала (22.09.2024)

В игре «Ростова» отсутствует стабильность, а ещё победы над командами из верхней части таблицы. Постоянно команде Валерия Карпина чего-то не хватает. Хотя состав у тренера вполне приличный. Роналдо уже забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в РПЛ, Комличенко записал на свой счёт три гола, а Голенков – два.

Жёлто-синие уже проиграли «Зениту» (0:5), несмотря на наличие шансов размочить счёт, ни одна из попыток не увенчалась успехом. Также уступили «Локомотиву» (2:3). Оба гола за ростовчан забил Роналдо. А последнее поражение от «Краснодара» (0:2) вызвало негодование у Валерия Карпина.

Тренер остался недоволен отменённым пенальти в ворота «быков», но ЭСК РФС решила, что судья принял верное решение. Нужно двигаться дальше и не уповать на возможный шанс забить с пенальти, а делать результат с игры. Впереди матч с неуступчивым и уже несколько раз удивившим махачкалинским «Динамо».

Подопечные Хасанби Биджиева не проигрывают в основное время четыре последних официальных матча. В Кубке России они одолели «Спартак» (1:0) и вытащили ничью с «Динамо» — 2:2. Но бело-голубым в итоге уступили в серии пенальти – 3:5. В РПЛ «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0) и сыграло вничью с красно-белыми – 1:1.

Сам Биджиев, прокомментировав матч с московским «Динамо», похвалил своих подопечных за проявленный характер, но также отметил, что свои плоды дала своевременная перестройка. Тренер считает, что махачкалинцы в плане физической подготовки не уступают даже лидерам РПЛ. Судя по тому, что мы имеем – он говорит правду.

Летом «Динамо» подписало контракт с Гамидом Агаларовым, который так и не дал нужного результата в «Ахмате». Пока получается не очень и в махачкалинском клубе, но кое-какие сдвиги видны. В Кубке России нападающий забил уже два мяча, но в РПЛ – пока ни одного. Хасанби Биджиеву придётся провести с ним ещё много работы.

Летом «Ростов» уже обыгрывал «Динамо» — 3:1. Несмотря на результат, нужно подметить, что махачкалинцы первыми открыли счёт, а жёлто-синим пришлось отыгрываться. Сюда же добавим, что дома подопечные Карпина по-прежнему непобедимы. За шесть встреч во всех турнирах на своём стадионе в этом сезоне они одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

Спрогнозируем победу «Ростова» и тотал больше 1.5 мяча за 1.83. Как минимум на два гола футболисты Карпина должны сподобиться. Плюс мы видим, что махачкалинцы научились не только терпеть и играть грамотно в обороне, но и реализовывать свои моменты. Делают это хорошо, но могут даже лучше.

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 1.5 мяча за 1.83.