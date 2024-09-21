«Ак Барс» — «Сочи». Яшкин и Барабанов устроят взбучку южанам

«Леопардам» не позавидуешь. Их и без того слабая оборона не справится с таким напором.

22 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Сочи» на «Татнефть-Арене». Начало встречи – в 17:00 мск. Казанцы набрали приличный ход и не должны его сбавлять.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» 22 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами казанцев. Поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 1.50. Шансы «леопардов» оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.77. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» (22.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно изменения, пережитые летом казанцами, идут на пользу. Хотя были сомнения. Напомним, «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин, а состав клуба покинуло немало ключевых игроков. Но новый тренер быстро нашёл им замены, создав результативную тройку практически с нуля.

К Дмитрию Яшкину присоединились Александр Барабанов, прибывший из НХЛ, и Ник Петан – опытный канадец. Потихоньку они набирали обороты, становились более сыгранными и результативными. В первом же матче эта тройка проявила себя с хорошей стороны, набрав пять очков по системе «гол+пас». Но встреча была проиграна «Салавату Юлаеву» (3:5).

Также «барсы» уступили «Авангарду» (1:4). Однако счёт не отражает сути. На самом деле ничья держалась до 54-й минуты, пока омичи не вышли вперёд. После этого казанцам пришлось рисковать, что привело к ещё двум голам. В целом игра была равной. Между этими неудачными встречами подопечные Гатиятулина победили «Торпедо» (3:2 Б).

И, наконец, последние два матча «Ак Барс» выиграл всухую. Сначала у «Металлурга» (2:0), а затем — у «Барыса» (5:0). Заострим внимание на нулях. Анвар Гатиятулин использовал в проигранных встречах на воротах Тимура Билялова, а в тех играх, которые завершились победами, — молодого Амира Мифтахова. Два «сухаря» — его работа.

Кажется, «Ак Барс» нашёл своего основного вратаря. «Сочи» такой голкипер точно не помешал бы. Сергей Зубов пытается вытащить «леопардов» на совершенно новый уровень, ведь в минувшем сезоне они были яркими аутсайдерами. Что-то получается, но большое количество пропущенных шайб остаётся острой проблемой.

Пока «Сочи» находится на последнем месте в таблице Западной конференции. Он выиграл у «Спартака» (2:1 Б) и «Торпедо» (5:3), но потерпел поражения от «Витязя» (4:5), «Трактора» (1:4) и СКА (4:7). Заметно, что, несмотря на неудачи, «леопарды» научились огрызаться. Мы не против такого результативного и агрессивного хоккея, но он должен приносить результат команде.

Сергей Зубов после поражения от петербуржцев отметил, что его подопечные немного спасовали перед фамилиями в составе соперника. Что ж, в составе «Ак Барса» их будет поменьше. Рассчитываем на результативную игру. Сделать третий «сухарь» подряд – в это не верится.

Поэтому мы предлагаем поставить на победу казанского клуба и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94. «Сочи» продолжит наращивать темпы, но не исправит свои недостатки в защите. А для прогрессирующей первой тройки нападающих «Ак Барса» будет возможность увеличить свои показатели.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.