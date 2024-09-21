«Пари НН» — «Локомотив». Батраков вызовет суматоху в защите Илича

22 сентября в матче 9-го тура РПЛ «Пари НН» будет принимать «Локомотив» на стадионе «Нижний Новгород». Начало игры – в 19:00 мск. Продолжат ли железнодорожники погоню за «Зенитом»? Отставание – два очка.

Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Локомотив» 22 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.60. Шансы нижегородцев оценили в 5.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» (22.09.2024)

Многих тревожит вопрос – почему результаты «Пари НН» ужасны, а Саша Илич остаётся у руля команды? Болельщикам хотелось бы видеть хоть какие-то улучшения, но их нет. В Кубке России нижегородцев спасёт только чудо – две победы в оставшихся матчах и поражение «Ахмата». В первенстве клуб граничит с зоной стыковых матчей.

Семь встреч подряд во всех турнирах «Пари НН» не может одержать победу. За это время единственной отдушиной, если можно так сказать, была нулевая ничья с «Факелом». Всё остальное – это поражения. В минувшей игре с «Ахматом» в Кубке России нижегородцы уступили 1:2, получив удаление.

Саша Илич на это сказал, что доволен игрой своей команды, похвалил футболистов «Пари НН» и отметил, что они достойны лучшего результата. Пообещал в оставшихся двух встречах с ЦСКА и «Краснодаром» стараться изо всех сил выиграть. Посмотрим, что покажет команда в матче с «Локомотивом». Он одинакового уровня с перечисленными клубами.

Железнодорожники, вопреки всем ожиданиям, начали сезон мощно. Талантливые и молодые футболисты приносят результат, которому некоторые топовые клубы могут только позавидовать. Подопечные Михаила Галактионова находятся на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два очка. Одним махом они могут подняться на первую строчку при удобном случае.

По результативности «Локомотив» ничуть не уступает сине-бело-голубым – 19 голов. При этом в составе железнодорожников отсутствуют бразильцы. Результаты добывают перспективные российские футболисты. Алексей Батраков в РПЛ забил пять мячей и отдал столько же результативных передач. А ему только 19 лет.

Дмитрий Воробьёв записал на свой счёт три гола и три передачи. Недавно красно-зелёные подписали контракт с мексиканцем Сесаром Монтесом, и в дебютном матче с «Химками» он забил гол. На минуточку – это защитник.

Красно-чёрных «Локомотив» победил – 4:1. Но перед этим обыграл «Оренбург» — 4:2. Да, иногда система Галактионова даёт сбой, как это было в недавней игре с «Краснодаром», закончившейся поражением 0:3. Всё приходит с опытом. Скоро железнодорожники научатся побеждать и прямых конкурентов.

Недавно Алексей Миранчук рассказал, что Батраков может достичь большего, чем он сам. В матче с провальным «Пари НН» 19-летний Алексей может стать ключевой фигурой. Встречи с такими командами не вызывают никаких проблем у «Локомотива». Поставить на победу железнодорожников и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.