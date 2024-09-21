«Вильярреал» — «Барселона». Ямаль и Левандовски продолжат колотить голы

22 сентября в матче 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Барселону» на стадионе «Керамика». Начало игры – в 19:30 мск. Сможет ли каталонский клуб продлить победную серию в Примере?

Коэффициенты букмекеров на матч «Вильярреал» — «Барселона» 22 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами сине-гранатовых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.87. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона» (22.09.2024)

«Вильярреал» стал одной из тех команд, которые на старте нового сезона впечатляют. По самоотдаче к «жёлтой подлодке» нет никаких вопросов. Подопечные Марселино Тораля не проигрывают пять матчей кряду. Есть одно «но» — все эти результаты добывались очень нервно.

Победные голы в матчах с «Севильей» (2:1), «Сельтой» (4:3) и «Мальоркой» (2:1) были забиты в добавленное к основному время. Также были две ничьих с «Атлетико» (2:2) и «Валенсией» (1:1). Не только в этом заключается нервозность. За пять этих встреч в матчах «Вильярреала» было три автогола и два удаления.

Как известно, на одном характере и рвении далеко не уедешь. Должна быть стабильность. А пока «жёлтая подлодка» лишь стабильно пропускает и заставляет болельщиков беспокоиться за результат. С «Барселоной» такие штуки не пройдут. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с пятью победами кряду.

Сине-гранатовые обыграли «Валенсию», «Атлетик» и «Райо Вальекано» с одинаковым счётом 2:1, крупно победили «Вальядолид» (7:0) и разгромили «Жирону» (4:1). Всё это плоды проделанной Ханс-Дитером Фликом работы. Руководство явно не прогадало, сменив Хави на немецкого специалиста. Игра «Барсы» преобразилась.

Минувшую встречу в Лиге чемпионов каталонский клуб проиграл «Монако» — 1:2. Причиной стало раннее удаление Эрика Гарсии. Спустя пять минут после того, как сине-гранатовые остались в меньшинстве, монегаски открыли счёт. Несмотря на это, Ламин Ямаль умудрился сравнять цифры на табло. Только удержать ничью не удалось.

Кстати, за удаление критикуют отнюдь не Гарсию, а вратаря тер Штегена. Немец сделал рискованную передачу на Эрика, которая была перехвачена футболистом соперника рядом со штрафной площадью сине-гранатовых, в результате чего Гарсия допустил нарушение правил, за которым последовало его удаление с поля.

Левандовски, Рафинья, Ямаль, Педри, Ольмо – основа атакующей силы «Барселоны». Правда, последний по-прежнему травмирован, но остальные в отличной форме. Роберт и 17-летний полузащитник точно появятся на поле, чтобы реабилитироваться за поражение от «Монако». Нашей ставкой будет победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

С учётом атакующей мощи сине-гранатовых и постоянных проблемы с защитой у «Вильярреала», такая ставка выглядит вполне оправданной. Но в сенсацию в исполнении «жёлтой подлодки» совсем не верится.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.