«Интер» — «Милан». Паулу Фонсека избежит увольнения

22 сентября в матче 5-го тура Серии А «Интер» будет играть с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи – в 21:45 мск. Миланское дерби – это всегда особенное событие. Кто на этот раз окажется сильнее?

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Милан» 22 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «змей» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.70. Шансы «дьяволов» оценили в 5.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Серии А «Интер» — «Милан» (22.09.2024)

Шесть последних миланских дерби выигрывал «Интер». Поэтому болельщики уже даже не сомневаются в очередном успехе. Но, каким бы ни был результат, матчи между этими командами всегда напряжённые. Да и за лето клубы порядком изменились.

Подопечные Симоне Индзаги стартовали в новом сезоне отлично. Они идут без поражений, но даже это не позволяет им возглавлять таблицу. Всё дело в двух ничейных результатах – во встречах с «Дженоа» (2:2) и «Монцей» (1:1). Также были две победы – над «Лечче» (2:0) и «Аталантой» (4:0).

В последней встрече в Лиге чемпионов «Интер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. «Змеям» пришлось терпеть, отдавать на поле все силы, но были и у них несколько хороших моментов, которые можно было реализовать. Индзаги остался доволен, сказав, что сыграли так, как он и просил своих подопечных. Одного Холанда опекали сразу по несколько футболистов. Хорошая и правильная задумка.

Паулу Фонсека пока не может похвастаться стабильными результатами своей команды. Красно-чёрные уступили «Парме» (1:2), сыграли вничью с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2), а победили «Венецию» (4:0). В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «дьяволы» провалились, проиграв «Ливерпулю» дома со счётом 1:3.

Конечно, результативная игра всегда интересна для болельщиков, но когда уже «Милан» начнёт добывать нужные результаты? Над защитой действительно нужно поработать, а атака в целом находится на хорошем уровне. В распоряжении Паулу Фонсеки есть Мората, Пулишич, Леау, Абрахам. Их усилий должно быть достаточно, чтобы перевернуть любую встречу.

Если бы только «дьяволы» столько не пропускали. Многие болельщики скептически относятся к Паулу Фонсеке и результатам, которые даёт команда при нём. Журналист Маурицио Пистокки утверждает, что тренера могут уволить в случае поражения от «Интера». В таком случае у него должна быть сумасшедшая мотивация.

Мы предлагаем в этой игре взять ставку на то, что «дьяволы» не проиграют, за 2.18. Не исключаем ничью со счётом 1:1. Никогда не знаешь, как поведут себя клубы после матчей в Лиге чемпионов. Но у Паулу Фонсеки будет нешуточная мотивация. «Монце» же удалось добыть ничью со «змеями».

Ставка: «Милан» не проиграет за 2.18.