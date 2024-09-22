Головин зря смеётся. «Барселона» быстро оправится от поражения в ЛЧ

1-й тур общего этапа Лиги чемпионов позади, возвращаемся на внутреннюю арену. В воскресенье, 22 сентября, на стадионе «Керамика» в Вильярреале состоится матч 6-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» 22 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Вильярреала» соразмерна с ничейным исходом и представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — около 25% вероятности.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча Примеры получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42 (более 70% вероятности). Самый вероятный счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» (22.09.2024)

Ну вот и лузнула «Барса»? Вообще, Александр Головин в своём ироничном высказывании прав и не прав одновременно. Да, «Монако» совершенно логично обыграл «Барселону» в матче 1-го тура Лиги чемпионов со счётом 2:1. Монегаски активно прессинговали с первых минут и вынудили ошибиться соперника, а затем довели дело до победы.

Однако футболисты «Барселоны» играли в меньшинстве уже с 10-й минуты. То есть провели вдесятером практически полную встречу. Понятно, что при таких раскладах в еврокубках даже на ничью рассчитывать трудно. Перед стартовым свистком каталонская команда была фаворитом и в равных условиях, скорее всего, одержала бы победу.

«Барселона» — единственный клуб чемпионата Испании, кто за пять туров не потерял ни одного очка. Отрыв от ближайшего преследователя перед 6-м туром составлял четыре очка, а потому теоретически можно не бояться даже поражения от «Вильярреала». Впрочем, судя по результатам, подопечные Ханс-Дитера Флика и не собираются уступать.

Проигрыш «Монако» на выезде в еврокубке в расчёт не берём. До того у сине-гранатовых было две знаковые победы. До сентябрьской международной паузы они не оставили мокрого места от «Вальядолида» (7:0), а после — разгромили на выезде «Жирону» (1:4), которая с прошлого сезона не так уж сильно потеряла в качестве. Это солидный результат.

«Вильярреал» хорош на старте сезона в испанской Примере. Идёт среди главной преследующей группы, потому что ни разу не проиграл. В пяти турах у клуба три победы и два ничейных исхода. При этом стоит отметить, что за два домашних матча ему удалось забить шесть мячей, два из которых — в ворота крепкого мадридского «Атлетико».

И всё же, если не случится непредвиденных удалений или других форс-мажоров, «Барселона» должна побеждать. Если сомневаетесь в выборе ставки на исход, можно подумать о голах. Дело в том, что ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» зашла в четырёх из пяти матчей «Вильярреала» в этом розыгрыше чемпионата Испании.

Кроме того, такой вариант часто заходил в очных встречах предстоящих соперников. Только посмотрите на последние два случая! 27 августа 2023 года «Барселона» победила со счётом 4:3, а 27 января 2024 года «Вильярреал» выиграл со счётом 5:3. С учётом бодрого старта обоих в нынешнем сезоне, снова должно быть весело.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.